バレーボール・ネーションズリーグ

バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は7日（日本時間8日）、最終日が行われた。世界ランク4位の日本は、同10位のカナダに3-2（29-27、25-20、23-25、28-30、15-12）とフルセットの末に勝利し、開幕4連勝でカナダ大会を終えた。敗れたカナダのエースは、日本に対し「本当に私たちを苦しめた」と脱帽している。

日本は主将の石川真佑、セッター関菜々巳、アウトサイドヒッター佐藤淑乃、和田由紀子、ミドルブロッカー山口真季、島村春世、リベロ福留慧美が先発した。白熱の試合は第1セットからデュースに突入。何とか振り切って2セットを連取したが、第3、4セットは相手に奪われ、フルセットまでもつれた。

最終第5セットも両軍譲らぬ戦いとなる。日本は、関に代わりセッターに入った中川つかさのトスワークから得点を重ねると、最後はこの日、石川と並んでチームトップの23得点をあげた和田のアタックで振り切った。

試合後には、相手エースが日本を称えている。国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」が、両チームトップの28得点をあげて日本を苦しめたキエラ・ヴァン・ライクのインタビューを中継した。

ヴァン・ライクは日本について、「素晴らしいチーム。世界中のどのチームからも尊敬されるべきチームよ」と絶賛。「彼女たちの技術力、どんなレベルのチームとも戦える能力は信じられないほど。今日は本当に私たちを苦しめた」と脱帽した。最後は「それでも私たちは簡単に勝たせなかったことを誇りに思うわ」と、強豪・日本相手に善戦した自分たちを褒め称えていた。



（THE ANSWER編集部）