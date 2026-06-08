J1川崎フロンターレに大学サッカー界屈指のセンターバックと言われる関西大4年のDF高橋哲也（21）が2027年1月から加入することが7日までに明らかになった。

同選手は1メートル84の長身と抜群の跳躍力を生かした空中戦の強さに加え、精度が高いキック力でビルドアップでも力を発揮。今年2〜3月のデンソーカップチャレンジサッカーでは関西選抜の一員として活躍して大会優秀選手にも選ばれ、複数クラブによる争奪戦の末に川崎F入りを決めた。兄・直也も関西大から湘南ベルマーレ（現J2）入りして3年目を迎えるセンターバックで、兄弟Jリーガーとしても注目を集めることになりそうだ。

川崎Fは既に大学ナンバーワン・ストライカーと言われる国士舘大4年のFW本間凜（21）も27年1月から加入することが発表されている。6日に最終日を迎えたJ1安田生命百年構想リーグと8月開幕の2026〜27年シーズンはクラブ創設30周年と位置付けられた節目。百年構想リーグは8位に終わったが、王座奪回を目指す新シーズンとさらにその先へ、チーム力を底上げする補強を着々と進めている。

◇高橋 哲也（たかはし・てつや）2005年1月15日生まれ、門真出身の21歳。G大阪・門真ジュニア、同ジュニアユースから東海大大阪仰星を関西大に進学。3年時のデンソーカップチャレンジサッカーで関西選抜の一員として大会優秀選手にも選ばれた。1メートル84、70キロ。利き足は右。