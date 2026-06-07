[6.7 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É(35-36°Ì·èÄêÀï)Âè2Àï](¥×¥é¥¹¥¿)

¢¨13:00³«»Ï

¼ç¿³:ÀîËó½¨

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]

ÀèÈ¯

GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦

DF 2 Ê¿¾¾¹Ò

DF 3 ß·ÅÄÍºÂç

DF 11 Àã¹¾Íª¿Í

MF 5 °ðÀÑÂç²ð

MF 7 º´Æ£ÊË

MF 8 ²»ÀôæÆâÃ

MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿

MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿

FW 10 ß·¾åÎµÆó

FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé

¹µ¤¨

GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð

DF 4 ÎëÌÚ¿µÇ·²ð

DF 41 Çò°æÍÛµ®

MF 6 ±­ÌÚ°êºÈ

MF 16 Å­ÌÚ¿ðÀ¸

MF 17 º´Æ£Í´ÂÀ

MF 24 ·ªß·Î¦

FW 9 ¹âÈøÎ®À±

FW 90 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é

´ÆÆÄ

¹â¶¶Í¦µÆ

[FCº£¼£]

ÀèÈ¯

GK 1 Î©Àî¾®ÂÀÏº

DF 3 Â¹Âç²Ï

DF 7 »³ÅÄµ®Ê¸

DF 29 ´Ý»³ÂçÏÂ

DF 33 ºû½¤Âç

MF 9 ¶áÆ£¹â¸×

MF 14 ¿¹¹¸ÂÀ

MF 15 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥´¥á¥¹

MF 17 »ý°æ¶ÁÂÀ

FW 10 ¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª

FW 44 ÎÓÀ¿Æ»

¹µ¤¨

GK 18 °ËÆ£¸µÂÀ

DF 24 ÃÝÆâÍªÎÏ

MF 8 ¶ð°æÁ±À®

MF 20 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥½¥¦¥¶

MF 25 º´Æ£Íþ¼ù

MF 36 µ×ÊÝ·Ã²»

MF 38 ÇÏ±Û¹¸

FW 19 ¸Å»³·ó¸ç

FW 34 µÆÃÓµ¨¼®

´ÆÆÄ

ÄÍÅÄÍºÆó