日本生命セ・パ交流戦

プロ野球交流戦の中日―西武戦が6日、バンテリンドームで行われ、5-2で西武が勝利した。西武先発の隅田知一郎投手が8回3安打2失点の好投で5勝目を挙げたほか、打者としても絶妙なセーフティースクイズに成功。「想像の5倍うまかった」「めっちゃ上手いやーーーん！」などの声が上がっている。

4-2とリードした7回。1死二、三塁で打席に入った隅田は2球目でセーフティーバントを試みた。投手と一塁手の間にコロコロと転がり、捕球した中日・勝野が本塁へ送球するもセーフ。隅田も一塁に残った。

DAZNベースボール公式Xは「センス抜群の“ジエンゴ” 自らのバットで追加点をもたらす 隅田知一郎 セーフティスクイズ成功！」と記し、実際の動画を公開。普段のペナントでは打席に立たないため、滅多に見られないパ・リーグ投手の技術に様々な声が上がった。

「めっちゃ上手いやーーーん！」

「バントうま！バッター誰？！と思ったら隅田？！歓喜！」

「こんなん永久保存版よ」

「本当に投手とは思えない、慣れたバントの上手い野手かと思うスクイズ」

「パ・リーグのピッチャーの仕事とは思えない」

「想像の5倍うまかった」

また、セ・リーグは2027年シーズンからDH制の導入が決定しているため、投手が打席に入ることも今年で最後。「こうやって投手の打席でテンション上がるのも今年限りか」などの声も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）