Íî¸ì²ÈÅ¾¿È¡¦¥¬¡¼¥·¡¼»á¡¢¥×¥í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¡Ê40¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ»²±¡µÄ°÷¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÍî¸ì²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊËÜÌ¾¡¦ÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë»á¡Ê54¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Íî¸ì¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï24Ç¯6·î¡¢ÆÍÁ³¤ÎÍî¸ì²ÈÅ¾¿È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤ÎÂº·É¤¹¤ë¿Í¤«¤é¡È¤ªÁ°¤Î¤Ù¤·¤ã¤ê¤ÏÅ·ºÍÅª¤ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Íî¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¤±¤É¡¢¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖÅì¾ÐÄâ¥¬¡¼¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦¹âºÂÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Íè¤ë?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢X¤Î¿Í¤È¤«Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó²¶¤ÎÍ§Ã£¤âÍè¤ë¤·¡¢¥×¥í¤Î¿Í¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥×¥í¤ÎÍî¸ì²È¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡Ö¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¨¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÏÆÀ°Õ¤ä¤«¤é¤µ¡£²¶¤ÏÁÏºî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é´¶¾ð¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£