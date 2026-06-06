◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月６日、美浦トレセン

５度目の挑戦でＧ１初タイトルを狙うレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、意欲的な調整を行った。レース前日の６日は、坂路で４ハロン５７秒２―１３秒７をマークすると、角馬場に移動して入念にキャンター。レース前日を考えると時計を出してきた。

山崎助手は「競馬前日にしては速いと思われるかもしれませんが、全て予定通りです。余裕をもたせるよりは内側のたぎっている感じを消化させてあげたいので、ジョギングというよりは、あのような調整にしました」と意図を説明。「乗り手とのコンタクトも良かったですし、引き上げてきた馬の表情も良かったです」と人馬ともに充実の内容だったことを伝えた。

今回は実績がない１６００メートルが舞台。「マイルはコースが重要だと思っています。マイルＣＳはあの着順（１２着）でしたが、最後まで頑張っていましたし、ジョッキーも悪いことは言っていなかった。実績がある東京１８００メートルと、東京１６００メートルは、そこまで形態が変わらないですからね」と陣営は東京であれば巻き返し可能とみている。