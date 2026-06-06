ボリュームすごーーッッ！！【コストコ】朝ごはん・おやつに！「焼き菓子 & パン」

朝ごはんやおやつにぴったりの「焼き菓子 & パン」も、【コストコ】なら、大容量パックで見つかります。家族みんなの朝食や、友人を招いてのおやつなど、さまざまな楽しみ方がありそう。ボリュームだけでなく、味の良さにも感動するかも。今回は、すぐに買いに走りたくなるような、コストコの焼き菓子 & パンをご紹介します。

みんなでシェアできる9個入りの大容量！

1パック680gで9個とたっぷり入った「フランスあんぱん9個入」。家族みんなでたっぷり食べられそうな、大容量です。コロンとした丸い形で片手でも食べやすく、パパッと済ませたい朝食にぴったりかも。インスタグラマー@empireo25さんによれば、「香ばしくハリのあるフランスパンらしい生地」とのことで、この食感と共に満足感を感じられるかも。

甘じょっぱい粒あんで朝ごはんに◎

フランスあんぱんの中に入っているのは、特有の口当たりが楽しめそうな粒あん。@empireo25さんいわく「甘じょっぱさもあるよ」とのことで、甘すぎずやみつき感がありそうです。粒あんの量はあまり多くない分、軽やかに食べきれるはず。少し温めると、さらに美味しく味わえそう。緑茶やほうじ茶、牛乳に合わせて食べてみて。

スライスアーモンドたっぷり！ ふっくらマフィン

6個入りで1パック900gもある大容量な「オレンジクランベリーマフィン6個入」。1個あたり150gもあり、しっかりとお腹を満たしてくれそうです。ふっくらと膨らんだ生地の天面には、アーモンドをふんだんにトッピング。アーモンドらしいカリっとした食感と、香ばしい風味が楽しめそうです。

食感が楽しめそうなドライクランベリー & オレンジピール入り

「オレンジクランベリーマフィン」の生地には、ドライクランベリーとオレンジピールが入っているプチ贅沢仕立て。生地との食感の違いが、良いアクセントとして感じられそうです。気分を上げてくれそうな、彩りある断面も魅力的。おやつや朝食にはもちろん、来客時のお茶請けとして出すのもアリかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino