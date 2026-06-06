東京にいながら海外旅行!? 服装も食も会話も「なりきる」を徹底した全力ごっこ遊びで、いつもの散歩を非日常体験に！【書評】
【漫画】本編を読む
昨今、世界的な物価高や円安の影響もあり、海外旅行をするのには勇気がいる。『休日の予定は世界旅ごっこ 異国気分をたのしむ東京さんぽ』（momo/KADOKAWA）は、東京にいながら世界各国を旅した気分を味わう「なんちゃって海外旅行」をテーマにしたコミックエッセイである。時間もお金もなくても、工夫ひとつで非日常は作れるという発想の転換を、軽やかで楽しい「大人のごっこ遊び」として提案してくれる作品だ。
掲載されている「旅ごっこ」をする国のバリエーションも豊富で魅力的だ。フランスのほか、中国、イタリア、フィンランド、韓国、タイ、トルコ、アメリカ、イギリスと、海外旅行でお馴染みの国や幅広い文化圏が登場し、それぞれ異なる楽しみ方が提案される。単なるグルメ紹介や観光ガイドではなく、「どうすればその国っぽく一日を過ごせるか」というメッセージが一貫しているため、読み終えたあとにすぐに真似したくなるはずだ。
遠くへ行かなくても気分次第で日常は変えられ、旅には「視点」も大切であることに気づくだろう。次の休日にいつもの街を少し違う目線で歩いてみたくなる、そんな気持ちにさせてくれる作品だ。
文＝シャルル・ダ・カール