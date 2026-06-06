今田美桜、肩出しベアトップ衣装姿披露「圧倒的な美しさ」「透明感がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】女優の今田美桜が6月4日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を披露し、話題となっている。
【写真】29歳朝ドラ女優「透明感がすごい」肩出しベアトップ衣装姿
今田は「いろいろです」とつづり、写真を複数枚投稿。クシャッとした笑顔の写真では、黒のベアトップのパンツ姿で、下ろした髪の間から綺麗な肩のラインを覗かせている。
その他、テーブルの上に並べられた料理の前で、ラフに白シャツを合わせた今田が得意そうな表情を見せるショットや、くるんと強めにカールした前髪が特徴的な写真なども公開されている。
この投稿には「色んな表情が見れて嬉しい」「可愛いが溢れてる」「スタイル抜群」「圧倒的な美しさ」「透明感がすごい」「憧れの存在」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳朝ドラ女優「透明感がすごい」肩出しベアトップ衣装姿
◆今田美桜、スラリ美肩披露のベアトップ姿公開
今田は「いろいろです」とつづり、写真を複数枚投稿。クシャッとした笑顔の写真では、黒のベアトップのパンツ姿で、下ろした髪の間から綺麗な肩のラインを覗かせている。
その他、テーブルの上に並べられた料理の前で、ラフに白シャツを合わせた今田が得意そうな表情を見せるショットや、くるんと強めにカールした前髪が特徴的な写真なども公開されている。
◆今田美桜の投稿に反響
この投稿には「色んな表情が見れて嬉しい」「可愛いが溢れてる」「スタイル抜群」「圧倒的な美しさ」「透明感がすごい」「憧れの存在」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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