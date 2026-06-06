歌手のＡＩと土屋礼央がＭＣをつとめる５日放送のＮＨＫ Ｅテレ「眠れぬ夜はＡＩさんと〜あしたを元気にするお悩み相談〜」（金曜・午後１０時）に、歌手の藤井フミヤが出演。視聴者からの相談に答えた。

番組では「子どもの自主性を伸ばしたいと思う反面、どこまで干渉すべきかの線引きに悩んでいます」という、６歳と８歳の子どもを持つ４０代の父親からの相談を紹介。

これを聞いた藤井は「夏休みの工作を一緒に作ってたら、気づいたら自分で全部やってたとか、よくあった」と、長男でフジテレビの藤井弘輝アナウンサーと長女の子育てを振り返った。

中学２年の息子がいる土屋が「子育ての大先輩ですが、どういう子育てをされてきたんですか？」と問うと、「夏休みとかも一緒に遊んだり、なるべく接するようにしていたけれど、意外と自由にさせてたなあ。『勉強しろ、勉強しろ』とは言わなかったけど、一緒になってやってたね、なんでも」と返答。

土屋がさらに「ルールというか、これだけは守らせたみたいなことは？」と質問すると、「道徳的なところかな。なんでダメかということは言う。『同じことされたらどう思う？』とか」と話した。

また、「子育て、楽しかったですか？」と尋ねられると、「やっぱり、振り返る年齢になると楽しかったよ。その時は大変だと思うけど。やったことないからね、初めてのことばかりだから」と答え、「一緒に学んでいこう！」と相談者に呼びかけた。