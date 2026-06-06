＜義母、老後資金がナイ！？＞私を拒絶した義母。介護する必要ない！【第3話まんが：シオリの気持ち】
私（シオリ）は、夫のアラタと2人の子ども（中学生と小学生）を育てています。夫とは出会うタイミングが少しずれてしまったため、結果的には不倫を経ての結婚となってしまいました。でも結婚して15年、周りが羨ましがるほどの仲の良さです。私たちの結婚は少し事情が特殊なので周りからあまり祝福はされませんでしたが、家族4人で過ごす時間が何よりの宝物でした。そんなある日、ほとんど会うことがなかった義母が倒れたというのです。
夫とは人に祝福されない事情で結婚しました。夫と結婚するために慰謝料だって払ったし、誰に恨まれても、一文無しになってもよかった。「一緒にいたい」という気持ちこそ、純愛なのです。可愛い2人の子どもにも恵まれ、家族4人で楽しく暮らしていました。
そんなある日……夫から、義母が倒れたと聞かされました。
義母とはほとんど会うことはありませんでした。私はそれなりに交流を持ちたかったし、子どもたちとも会わせてあげたかったのですが、義母がそれを望まなかったのです。夫はひとりで時折会いに行ってはいたようですが、私には無関係な人です。倒れたと聞いても、なんとも思いません。
私と夫が不倫関係だったということは紛れもない事実です。
だから周りの人に理解してもらえないことも分かっているし、承知の上で一緒になったのです。
けれど、義実家の問題は別でした。
義母は私を受け入れてくれなかったんだから、私が義母を介護する必要はありません。夫がやればいいのです。
お金がないことだって、義母が勝手に元妻にお金を渡していたんだから、元妻の子どもから返済させればいいだけです。
私にはなんの影響もありません。ただ義母が気の毒だなと思うだけでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
夫とは人に祝福されない事情で結婚しました。夫と結婚するために慰謝料だって払ったし、誰に恨まれても、一文無しになってもよかった。「一緒にいたい」という気持ちこそ、純愛なのです。可愛い2人の子どもにも恵まれ、家族4人で楽しく暮らしていました。
そんなある日……夫から、義母が倒れたと聞かされました。
義母とはほとんど会うことはありませんでした。私はそれなりに交流を持ちたかったし、子どもたちとも会わせてあげたかったのですが、義母がそれを望まなかったのです。夫はひとりで時折会いに行ってはいたようですが、私には無関係な人です。倒れたと聞いても、なんとも思いません。
私と夫が不倫関係だったということは紛れもない事実です。
だから周りの人に理解してもらえないことも分かっているし、承知の上で一緒になったのです。
けれど、義実家の問題は別でした。
義母は私を受け入れてくれなかったんだから、私が義母を介護する必要はありません。夫がやればいいのです。
お金がないことだって、義母が勝手に元妻にお金を渡していたんだから、元妻の子どもから返済させればいいだけです。
私にはなんの影響もありません。ただ義母が気の毒だなと思うだけでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙