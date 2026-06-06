開催：2026.6.6

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 6 - 3 [パイレーツ]

MLBの試合が6日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとパイレーツが対戦した。

ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。

2回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-0 PIT

3回表、9番 ヘンリー・デービス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 ATL 1-1 PIT、1番 ニコラス・ゴンザレス 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ATL 1-2 PIT、4番 マルセル・オズナ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ATL 1-3 PIT

3回裏、5番 マウリシオ・デュボン 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 3-3 PIT

5回裏、5番 マウリシオ・デュボン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 4-3 PIT、6番 ドミニク・スミス 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 5-3 PIT、7番 オースティン・ライリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 6-3 PIT

試合は6対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで5勝3敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗12Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 10:52:12 更新