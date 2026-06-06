映画『トップガン マーヴェリック』に出演したハリウッド俳優ジェームズ・ハンディさん（81）が刃物で刺されて死亡したと、NBCニュースなどが4日（現地時間）報じた。

報道によると、ロサンゼルス市警察（LAPD）は同日、ハンディさんが3日午前に米ロサンゼルスの自宅前で殺害されたと明らかにした。容疑者はハンディさんの交際相手の息子マイケル・グレドヒル（44）と確認された。

警察は「私は神の子であり、いま罪人を殺した」という通報を受けて出動したが、ハンディさんが自宅前で胸のあたりを刃物で数回刺されて意識を失った状態で発見された。ハンディさんは近くの病院に搬送されたが、死亡が確認された。

通報者はグレドヒル容疑者だったことが明らかになった。現場で手のジェスチャーで警察を呼びながら「私が警察の探している人間だ」と話したという。

警察は殺人容疑でグレドヒル容疑者を逮捕した。グレドヒル容疑者は現在勾留中で200万ドル（約3億2000万円）の保釈金が設定されている。

グレドヒル容疑者は母親と同居中だった。犯行の動機はまだ明らかになっていない。

ニューヨーク生まれのジェームズ・ハンディさんは『ジュマンジ』をはじめ『X−ファイル』『NCIS：LA 〜極秘潜入捜査班』『クローザー』など数多くの映画やドラマに出演したベテラン俳優。最近は大ヒット作『トップガン マーヴェリック』（2022年）にバーテンダー役で出演していた。