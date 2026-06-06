＜速報＞畑岡奈紗は「72」で好位置キープ 山下美夢有は通算1オーバー
＜全米女子オープン 2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。3打差8位から出た畑岡奈紗は1バーディ・2ボギーの「72」でプレー。トータル1アンダーに後退したが、首位と3打差13位タイと好位置を守った。
【実際の映像】スゴイ！ 佐久間朱莉がショット・イン・イーグル
「AIG女子オープン」（全英）覇者の山下美夢有は4バーディ・4ボギーの「71」。トータル1オーバー・26位タイで2日目を終えた。桑木志帆がトータル1アンダー、佐久間朱莉がトータルイーブンパーで後半をプレー中。佐久間は10番パー4でショット・イン・イーグルを奪った。残り74ヤードからピンハイに落ち、2ヤードくらい奥からバックスピンでカップイン。入った瞬間、飛び跳ねてキャディとハイタッチをした。古江彩佳は2つ落としてトータル1オーバー、吉田優利は3つ落としトータル2オーバーで終盤へ向かう。小祝さくらは2バーディ・3ボギーの「72」でプレーしトータル4オーバー・56位タイ。予選通過は濃厚となっている。トータル4アンダーの首位にアリソン・リー（米国）、イン・ルオニン（中国）、キム・セヨン（韓国）の3人が並ぶ。トータル3アンダー・4位タイには渋野、チョン・インジ（韓国）、ジェニファー・カプチョ（米国）らが続いている。日本勢は史上最多23人が出場。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
渋野日向子は全米で3年連続優勝争いへ「いい位置で終われるように頑張りたい」
「初日を耐えて2日目に伸ばす」 神谷そらはシナリオ通りで全米上位争いへ
「地に足がついていた」上田桃子は渋野日向子のプレーをこう見た
【写真】今となっては貴重？ 渋野日向子の高校生時代
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