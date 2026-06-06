これから迎える梅雨や夏に大活躍するエアコン。そのエアコンに適用される省エネ基準が来年4月から大幅に強化されます。私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか？知っておくべきポイントを専門家に聞きました。

■エアコン2027年問題 光熱費は節約に？

来年4月に国が定める省エネ基準が引き上げられることでエアコンの値上がりが懸念されている2027年問題。



省エネ性能の高いエアコンを作るには多くの製造コストがかかるため、低価格帯の製品が市場から消えてしまうのではと戸惑いの声が上がる一方“光熱費の節約”が期待できます。



資源エネルギー庁の試算では6畳用のエアコンにかかる1年間の光熱費は約2760円安く、14畳用エアコンでは1万2600円安くなるとされています。



エアコンの平均使用年数は14年と言われているため、6畳用では4万円、14畳用では18万円の光熱費削減に。

■買い替えのタイミングは？

とはいえ、初期費用がかかる新基準のエアコン。どのタイミングで買い替えるのがお得なのでしょうか？



【丸山晴美さん】

「安く手頃なエアコンをつけたいという方であれば、2026年モデルで買い替えたほうがいいのでは。十年前後で、かつ故障の傾向が見受けられる場合、買い替えのタイミングになるのかなと。基本性能に特化した比較的価格の安いエアコンを設置したいという人はなるべく早く買い替えるのがおすすめ」



と話すのは、長岡市出身の節約アドバイザー丸山晴美さんです。



最新技術などを詰め込んだ省エネ性能の高い“ハイエンドモデル”に買い替える場合には初期費用が高くなりますが、丸山さんは補助金が出る自治体もあるため、ホームページなどで各自治体の情報を確認してほしいとしています。

■部屋の広さ・使用時間に注目

夏は暑く、冬は厳しい寒さが襲う新潟県。



電気代を節約するために省エネ性能の高いハイエンドモデルをすべての部屋に設置したいところですが…。



【丸山晴美さん】

「リビングのように長時間つける広い部屋はハイエンドモデルに、寝室のようなそこまで広くない部屋はエントリーモデルにする」



全ての部屋にハイエンドモデルを設置するとかなりの費用がかかるため、部屋の広さや使用時間を考えて導入するのがおすすめだということです。

■蛍光灯2027年問題 LEDに付け替えるメリット大きく

この2027年問題と言えば…



【丸山晴美さん】

「実は蛍光灯にも2027年問題がある」



オフィスだけでなく、住宅のキッチンやリビングなどにも広く使われている蛍光灯にも2027年問題が。



これは水俣条約締約国会議の決定により水銀を使用した蛍光灯が今年1月から順次製造・輸出入を制限、来年末までに禁止されるというものです。



在庫がある限りは継続使用や売買は可能ですが…



【丸山晴美さん】

「こういったタイミングを機会にLED照明に切り替えていただければ、電気代自体も蛍光灯より安くなる」



LEDの消費電力は蛍光灯の半分程に抑えられるので、電気代も大幅に節約できます。さらに…



【丸山晴美さん】

「LEDは1回つけて十年くらいは持つ」



LEDの寿命は蛍光灯の約4倍と言われていて、電気代が高騰する昨今、LEDに付け替えるメリットが大きくなっています。



【丸山晴美さん】

「電気代が下がらないですからねと考えたら、どれだけ節約効果が高いものに切り替えるかが、家庭の中で節電の大きなウエイトを占めるのでは」



私たちの生活に大きく関わるエアコン・蛍光灯の2027年問題。皆さんも今一度自宅のエアコンや電気の利用状況を見直してみてください。