人気Mリーガー美女、ドライブ中の姿に反響「後ろ姿もかわいい」
「Mリーグ」TEAM RAIDEN／雷電メンバーの黒沢咲（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が3日、自身のXを更新し、同じMリーグ・EX風林火山の選手兼監督の二階堂亜樹（連盟）の運転中の姿を公開し、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“卓上の舞姫”二階堂亜樹、運転する姿もカッコいい！
先月、「2025‐26」シーズンが終わったばかりのMリーグ。今季は監督就任1年目の亜樹率いる風林火山が2度目の優勝を飾り、幕を下ろした。
この日は黒沢が「可愛いっ」「カッコいい！」とつづり、亜樹の横顔を公開。亜樹は車を運転している最中のようで、黒沢が後部座席から撮影した模様だ。
黒いパーカーに黒いキャップという出で立ちがシックな亜樹の運転する姿には「亜樹さんがカッコ良過ぎて朝から壊れそうです」「あきさーん!!後ろ姿もかわいい」「お宝写真ありがとうございます」といった声が寄せられていた。
引用：「黒沢咲」X（＠kurosawasaki）
【写真】“卓上の舞姫”二階堂亜樹、運転する姿もカッコいい！
先月、「2025‐26」シーズンが終わったばかりのMリーグ。今季は監督就任1年目の亜樹率いる風林火山が2度目の優勝を飾り、幕を下ろした。
この日は黒沢が「可愛いっ」「カッコいい！」とつづり、亜樹の横顔を公開。亜樹は車を運転している最中のようで、黒沢が後部座席から撮影した模様だ。
黒いパーカーに黒いキャップという出で立ちがシックな亜樹の運転する姿には「亜樹さんがカッコ良過ぎて朝から壊れそうです」「あきさーん!!後ろ姿もかわいい」「お宝写真ありがとうございます」といった声が寄せられていた。
引用：「黒沢咲」X（＠kurosawasaki）