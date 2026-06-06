「競泳・日本選手権」（５日、東京アクアティクスセンター）

パンパシフィック選手権（８月、米国）の追加選考を兼ねて行われ、男子５０メートル平泳ぎでは２４年パリ五輪代表の谷口卓（２４）＝ＭＥＩＧＩ＝が日本水泳連盟が定める派遣標準記録（２６秒８９）を突破する２６秒８４で優勝し、代表入りを確実にした。女子１００メートル平泳ぎは鈴木聡美（ミキハウス）が制し、男子２００メートル自由形は２５年世界選手権銅メダルの村佐達也（イトマン東京）が３連覇を果たした。

谷口が復活Ｖを果たした。スタートから力強い泳ぎでぐんぐん加速し、最後は横一線のレースを０秒１７差で制した。水面を激しくたたいて勝利の実感を込めると、「ここに立てていることが奇跡に近い。サポートしてくれた方に感謝したい」と大きくうなずいた。

今年１月に椎間板ヘルニアが再発。痛み止めを服用して右足のしびれなどをごまかしていたが、次第に歩行困難な状態になり、２月に緊急手術を行った。３月の日本選手権は無念の欠場。「ここで腐る人間にはなりたくない」。２月下旬からプール練習を再開し、今大会に気合で間に合わせた。

パンパシフィック選手権の代表入りはほぼ確実となった。「手術はロス五輪を見据えたもの。頑張りたい」。けがを乗り越えてつかんだ代表権を２年後の糧にする。