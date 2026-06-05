たくろう赤木、激レア初ソロ出演で“もらい事故”　先輩たちに水をぶっかけられ…

6月4日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「びちゃびちゃ論」が放送された。

「びちゃびちゃ論」初参加の赤木裕（たくろう）は、実は単独でのテレビ出演自体が初めて。相方・きむらバンドがいない不安の中で、先輩たちにコップの水をぶっかけられ…。

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男性メンバーでの「びちゃびちゃ論」実施は1年ぶり。今回は赤木のほか、盛山晋太郎（見取り図）、みなみかわ、尾形貴弘（パンサー）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、原田泰雅（ビスケットブラザーズ）、マユリカが参加。参加者たちは2チームに分かれ、「芸人として腕が必要なのはイジる側orイジられ側」をテーマに討論することになった。

盛山から「今日きむらバンドいないけど大丈夫？」と尋ねられると、赤木は「不安ではあります。1人で出るのは、ほぼほぼ初めてなので」と緊張した表情で返答。「言い合いってあんまりでき…するタイプじゃない…」と言葉に詰まってしまい、「大丈夫か？」「もう水かかってる？」などと盛山たちから心配された。

討論が始まると、イジる側チームの赤木は、相方のイジりがないと自分は何もできないと主張した。これにイジられ側チームの盛山は、「でも、きむらバンドはイジる側として上手いか？」と反論。さらに、M-1グランプリ2025優勝時のきむらバンドの雑な振りに対して「テクニックあるか？」と問い詰めると、赤木は「な、ななないです！」と言い負かされてしまい、スタジオ一同を爆笑させた。

やがて討論はヒートアップし、赤木は周囲に圧倒されてほとんど無言状態に。チームメイトのナダルが「赤木どうした？」と話題を振ったが、すぐさま「ないか。でもさ…」と自分の話をしようとした。これにスタジオ一同は大笑い。ナダルはイジられ側チームの面々からコップの水をぶっかけられると、隣にいた赤木も巻き添えを食らい、びしょ濡れになってしまった。