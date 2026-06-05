ハロー！プロジェクトに所属するJuice=Juiceの松永里愛さん（20）、有澤一華さん（22）、川嶋美楓さん（18）が5日、映画のイベントに登場し、マイケル・ジャクソンさんをオマージュした楽曲を披露するときの思いを明かしました。

去年10月にリリースした楽曲『盛れ！ミ・アモーレ』のSNS関連動画総再生回数がおよそ6億回を記録するなど注目されているJuice=Juiceですが、今回登壇したメンバー3人は映画イベントへの出演は初めて。川嶋さんは「なかなかない貴重な経験をさせていただくので、少しソワソワしているんですけど、この映画の素晴らしさを皆さんにより伝えられるように頑張りたいなっていうふうに思っています」と挨拶しました。

■マイケル･ジャクソンをオマージュした楽曲は「めちゃくちゃハード」

映画『Michael／マイケル』は“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描いた作品であることから、イベント内ではマイケル・ジャクソンさんをオマージュし、ムーンウォークやゼロ・グラビティなどを取り入れた『KEEP ON 上昇志向！！』という楽曲のダンスを披露する場面も。ダンスで注目してほしいところについて聞いてみると川嶋さんは「結構毎回ライブでは、もうどんだけ後半にこの曲が来ても、“腰はしっかり下げる”とかもう“誰よりも腕を伸ばす”とかそういう細かいところすごく、絶対に誰よりもって思ってるので、なんかそういうのもポイントで見てほしいなって思います」とコメント。3人はヒールのブーツを履いていましたが、迫力あるダンスを披露しました。

この楽曲について松永さんは「めちゃくちゃハードで！ 間奏とかにゼロ・グラビティの動きが取り入れられたりとかしているので、間奏はみんなでめちゃくちゃジャンプするダンスもあったりするので、“やるぞ〜！”とか叫びながら、なんとかやってるんですけど。タイトルも『KEEP ON 上昇志向！！』ってある通り、自分たちの未来とかそういうものに向かって、どんどん上がってこうみたいな歌詞なので、そういう歌詞のメッセージ性にも励まされながらできています」とエピソードを明かしました。

有澤一華「みんなで全てを忘れて踊るっていう時間があった」

さらに、マイケル・ジャクソンさんのオススメの曲を聞いてみると、有澤さんは「私は『Smooth Criminal』がやっぱり一番大好きで、あの小学生の時にインターナショナルスクールに通っていて、その時に先生たちも、海外の方ばっかりなんですけど、それを休み時間に流して、みんなで全てを忘れて踊るっていう時間があったんですよ。その時間が本当に楽しくて、幼少期の思い出もありますし、音楽が世界共通言語っていうのもこの曲でなんか肌で感じられたので、この曲が一番好きです」と幼少期の思い出を振り返りました。

3人が登壇したのは映画『Michael／マイケル』（6月12日より全国公開 配給：キノフィルムズ ©2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.）のIMAX先行上映記念イベントです。