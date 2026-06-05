「巨人８−２ロッテ」（５日、東京ドーム）

巨人が４連勝で貯金６。交流戦６勝３敗で並んでいたロッテとの直接対決に先勝した。先発の井上はあとアウト１つでプロ初完封を逃したが、１１１球の初完投で５勝目を飾った。

橋上監督代行は「最後、点を取られましたが、素晴らしいピッチングだった。球の切れ、球威もあり、制球、高さも安定していた。安心して見られました」と称賛。九回２死でソトに一発を浴びたが、「ベンチ全体で完封という感じでしたが、そこは次回に取っておくということで。今日のピッチングが次回以降につながってくれたらチームにとっても本人にとっても大きいかな」とうなずいた。

打線は中山が５打点の大暴れ。今季はレギュラー定着が期待されながら、２度の２軍調整。この日は存在感を示し、「チームにとって助かりましたけど、本人もホッとしたんじゃないですかね」と振り返った。今後に向けて、「次回から地に足をつけてできるんじゃないかと期待したいですね。この数字で決していいわけじゃなく満足してないですから。きっかけをつかんで飛躍してほしいと思いますし、きっかけを作ってもらいたいと起用しました」と語った。