決断を誰かに委ねない！ 100万円の詐欺被害をきっかけに、自分を信じられるようになった理由【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
「詐欺師」と聞けば、いかにも怪しげな風貌を想像する人もいるだろう。コミックエッセイ『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』（大久保ヒロミ/電書バト）で描かれる投資詐欺（師）の実態は、そんな想像とはかけ離れていた。
「あなたの仕事のためになる」優しい言葉で近づいてきたのは、10年以上も信頼していた心理カウンセラーだった。『人は見た目が100パーセント』で知られる著者・大久保ヒロミさんは、そのカウンセラーに言われるがまま投資を始めることに。しかし、どこかおかしい！ 「普通の良い人たち」が人の心と財産を蝕んでいく様子からは、独特のリアルな空気を感じられる。
※『100万円、預けた先は詐欺でした？ 〜風の時代とお金の話〜』のエピソードに基づいてインタビューを行っています。詐欺被害に遭った場合は適切な機関へ速やかに相談してください。
――一連の投資詐欺の体験は、大久保さんにとってどんな意味がありましたか？
大久保ヒロミさん（以下、大久保）：それまでは、私に投資を勧めた心理カウンセラー・心葉さんに決断を委ねてしまうことがありました。投資詐欺をきっかけに縁がなくなってからは、本当にびっくりするぐらい「誰にも頼らなくていいや」と心から思える。全部、自分で決められるようになりました！
私にとって一連の詐欺被害は、この境地にくるための出来事だったんだと思います。今は、意外とスッキリしているんですよ。
――将来のことなど、目に見えない不安を抱えている人に、どんな言葉を届けたいですか？
大久保：極論になりますが、何かが不安な時は、思いっきり不安になってみるのもひとつだと思います。道を踏み外してこそわかることもあるから、「間違える時は間違えるよね」「間違えてもまた戻ろうね」ぐらいに思っておくといいのかもしれません。
戻れる道はたったひとつでもいいから残しておく。何もないゼロの状態で進むのは、ちょっと怖いですよね。大抵のことはきっと何とかなるんじゃないかなと思います。
――詐欺被害に遭ってから、いろんなことが信じられなくなる描写がありました。SNSの肩書きなども、見方が変わりましたか？
大久保：本当に！ 悲しいことに疑う気持ちができてしまって、どんな肩書きも全部嘘に見えてしまうんですよ。
取材・文＝松本温美