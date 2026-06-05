【ひらがなクイズ】解けると爽快！空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは佇まい
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、脈々と流れる一族の縁、金融や保険などで用いる基準、そして人の美しい佇まいという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□じ
く□□う
た□□がた
ヒント：背すじをピンと伸ばして佇んでいるシルエットを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ちす」を入れると、次のようになります。
ちすじ（血筋）
くちすう（口数）
たちすがた（立ち姿）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生命の歴史を感じさせる縦の糸から、経済活動や手続きにおける合理的なカウント、さらには日常の動作の中に現れる凛とした外見までを網羅しました。共通する「ちす」という響きが、脈々と受け継がれる遺伝的な絆、書類や契約を処理するための明確な基準、背筋の伸びた健康的な美しさを意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、脈々と流れる一族の縁、金融や保険などで用いる基準、そして人の美しい佇まいという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□じ
く□□う
た□□がた
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正解：ちす正解は「ちす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちす」を入れると、次のようになります。
ちすじ（血筋）
くちすう（口数）
たちすがた（立ち姿）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生命の歴史を感じさせる縦の糸から、経済活動や手続きにおける合理的なカウント、さらには日常の動作の中に現れる凛とした外見までを網羅しました。共通する「ちす」という響きが、脈々と受け継がれる遺伝的な絆、書類や契約を処理するための明確な基準、背筋の伸びた健康的な美しさを意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)