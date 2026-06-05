なぜ35歳以下？ 話題の自動車ミーティング「YOKOHAMA Car Session」に行ってみた！──瀬イオナと嶋田智之の「クルマでざっくばらんばらん！」＃18
なぜ35歳以下？ 話題の自動車ミーティング「YOKOHAMA Car Session」に行ってみた！──瀬イオナと嶋田智之の「クルマでざっくばらんばらん！」
若者からクルマ文化の素晴らしさを発信！
35歳以下限定の自動車ミーティング「YOKOHAMA Car Session」が、いま若いクルマ好きたちの間で話題に。
イベント発起人は、モジャモジャヘアーと愛車ピアッツァでおなじみの後藤さん。第3回目の会場となった横浜・みなとみらいの臨港パークには、過去最多となる120台のクルマが集結しました。
そんな熱気あふれる会場に、瀬イオナと嶋田智之が突撃取材。いまどきの若いオーナーたちは、どんなクルマに乗り、どんなカーライフを楽しんでいるのか？ 会場を巡りながら、参加者たちとざっくばらんに語り合います。
本編は、下記の音楽配信サービスでお聴きいただけます。
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