なぜ35歳以下？ 話題の自動車ミーティング「YOKOHAMA Car Session」に行ってみた！──瀬イオナと嶋田智之の「クルマでざっくばらんばらん！」

若者からクルマ文化の素晴らしさを発信！

35歳以下限定の自動車ミーティング「YOKOHAMA Car Session」が、いま若いクルマ好きたちの間で話題に。

イベント発起人は、モジャモジャヘアーと愛車ピアッツァでおなじみの後藤さん。第3回目の会場となった横浜・みなとみらいの臨港パークには、過去最多となる120台のクルマが集結しました。

そんな熱気あふれる会場に、瀬イオナと嶋田智之が突撃取材。いまどきの若いオーナーたちは、どんなクルマに乗り、どんなカーライフを楽しんでいるのか？ 会場を巡りながら、参加者たちとざっくばらんに語り合います。

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