離婚後、養育費を真面目に払っていた元夫。しかし、それは子どものためではなかったようで？ 今回は、そんな元夫の驚きの言い分をご紹介します。

そろそろ戻って来いよ

「離婚した元夫。別れたあともどうでもいいことで連絡してくるけど、養育費はちゃんと支払ってくれていたので対応していました。ある日、子どもの面会をしたときのこと。元夫から『いい加減、気が済んだだろ？ そろそろ戻って来いよ』と言われて目が点に……。

どうやら、離婚しているのに私とヨリを戻せると思っていたらしい。思わず『は？』って言っちゃいました。私に気がないとわかった元夫は『だったら、もう養育費なんて払わない！』『払えばまた一緒に暮らせると思ったから払ってただけだ！』なんて言い出しました。

養育費の意味をまったく理解していない元夫。子どものためだと説明しても『一緒に暮らせないならもう俺の子どもじゃない！』なんて言い出して怒りが頂点に。連絡先もブロックされて音信不通にされたけど、本籍地は変わっていなかったので居場所を突き止めて未払いの養育費を取り立ててやりました。ざまーみろ」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年4月）

▽ 養育費を払わない人って子どもが可愛くないのでしょうか……。元妻とヨリを戻すために払っていたなんて、何もかも理解不能です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。