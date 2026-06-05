元King＆Princeメンバーで、歌手岩橋玄樹（29）が5日、インスタグラムを更新。ツアー開催および新アルバムについて告知した。

公式サイトでは、2026年9月よりツアー「GENKI IWAHASHI TOUR 2026“LAzarus”」の開催を発表。ツアータイトルの「LAzarus（ラザロ）」の意味については「『ラザロ』とは、一度失ったものがよみがえること、復活という意味です。人生では、大切な人や夢、希望などを失って、すごく悲しくて、落ち込んで、どうしようもなくなるときがあります。でも、諦めずに頑張れば、もう一度立ち上がることができる。失ったものが戻ってきたり、自分自身が新しく生まれ変わったりするんです。僕は実際にそんな経験をしました。だからこそ、ソロ5周年を迎えるタイミングのツアータイトルに『ラザロ』という名をつけました」と説明した。

インスタグラムではストーリー機能を使って「久しぶりのツアーを開催します」と報告。「いい意味で今の“岩橋玄樹”を見れる最後のチャンスになると思います。会場にてお待ちしております」とつづった。

続く投稿では「そして現在、ニューアルバムも制作中です」と明かし、「ソロ5年目にしてまた0から そんな気持ちでレコーディングしています また新たな魅力をお届けできるようにBestなアルバムを制作できるように頑張っていきますのでお楽しみにお待ち下さい」と呼びかけた。