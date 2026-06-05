お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が5日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。埼玉県警は4日までに、同県三郷市で車を無免許運転したとして、道交法違反の疑いで、中国籍のトウ洪鵬容疑者（43）を現行犯逮捕したことについてコメントした。

容疑者は昨年5月に車を飲酒運転して男児4人に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で、執行猶予付きの有罪判決を受けていた。県警によると、黙秘している。

逮捕容疑は今年6月3日午後1時15分ごろ、自宅近くの県道で車を無免許運転した疑い。県警に4月、容疑者が無免許運転をしている可能性があると通報があり、付近の防犯カメラなどを捜査していた。県警は、容疑者が無免許運転を繰り返していた疑いがあるとみて捜査している

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ひき逃げ事件を巡り、自動車運転処罰法違反（過失傷害アルコール等影響発覚免脱）と道交法違反（ひき逃げ）の罪に問われ、昨年11月にさいたま地裁越谷支部から懲役2年6月、執行猶予4年（求刑懲役2年6月）の判決を受けた。裁判官は判決理由で「2度と車を運転しない」と反省していることを考慮して執行猶予とした。

山里は「たちが悪い」と言い、「執行猶予中のこういうことなので、前回の刑の2年6月が追加されて、さらに実刑が確定ってことですよね。しっかりと反省をしてほしいですね」とコメントした。