この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが解説 妊娠中のむくみは単なる不快症状ではなく「お産への準備」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

助産師HISAKOが、YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて、「妊婦さんのためのむくみ対処方法」と題した動画を公開した。動画では、妊娠後期に多くの妊婦を悩ませる「むくみ」のメカニズムと、その裏にある人体の驚くべき仕組み、そして具体的な解消法について解説している。



HISAKOさんはまず、妊娠中のむくみについて「昔は病気の前兆と言われていたが、今は生理的現象と言われている」と語る。自身もひどいむくみを経験し、臨月にはくるぶしが見えなくなるほどの「象の足」になったと振り返る。むくみの原因として、塩分の多い食事による水分の溜め込みや、大きくなった子宮が足の付け根の静脈を圧迫し、心臓に血液が戻りにくくなることを挙げた。さらに、むくみを防ごうと水分摂取を控える妊婦が多いことに対し、「水分しっかり取ることでおしっことして出して代謝をすることによって、むくみは軽減する」と指摘し、積極的な水分補給を促した。



動画の核心は、なぜ妊娠中にこれほど体が水分を溜め込むのかという理由にある。HISAKOさんは、「お産の時の大出血に備えて、血液をたくさん溜めようとする」と解説。妊娠後期には非妊娠時の1.5倍から2倍もの血液が体内に流れ、赤血球よりも水分の割合が増加する。さらに、妊娠を維持する黄体ホルモンが分泌され続けることも水分を蓄える要因だと説明し、むくみは赤ちゃんを守り育てるための生理的な仕組みであると強調した。



むくみの解消法として、カリウムが豊富なバナナやさつまいもなどの食材を取り入れることや、自然塩の使用、半身浴での下半身の温めなどを推奨。血圧上昇や尿蛋白などの症状がなければ過度に心配する必要はなく、産後には自然と元の状態に戻ると語る。妊娠中のむくみは単なる不快な症状ではなく、母体が命懸けのお産に向けて着実に準備を進めている証拠であると理解できる動画となっている。