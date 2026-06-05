【経済指標】

【米国】

＊米新規失業保険申請件数（5月30日週）21:30

結果 22.5万人

予想 21.5万人 前回 21.2万人（21.5万人から修正）



＊米非農業部門労働生産性（第1四半期・確報値） 21:30

結果 0.3％

予想 0.4％ 速報 0.8％（前期比年率）



＊単位労働コスト(第1四半期・確報値）

結果 1.8％

予想 2.4％ 速報 2.3％（前期比年率）



【発言・ニュース】

＊ベッセント財務長官

ベッセント財務長官は５日の下院歳入委員会での証言で、各国によるロシア産原油購入を認める将来の制裁適用除外について、一律の対応ではなく国ごとに個別の判断で付与する可能性が高いとの認識を示した。



＊バーキン・リッチモンド連銀総裁

・労働市場は概ね均衡状態。

・需要が全体的に高まっている兆候はない。

・熟練技能や医療関連で需要がやや強まっている兆候。

・企業間で過熱感や人手不足への強い懸念は見られない。

・私が過熱やひっ迫と呼ぶような状況は確認できていない。



＊デーリー・サンフランシスコ連銀総裁

・インフレの焦点はエネルギーと食料にある。

・政策は適切な水準にあるが、先行きに不確実性。

・現時点でフォワードガイダンス提供は誤解を招く恐れ。

・ＡＩによる生産性向上の効果はデータにはまだ表れていない。

・ＡＩは来年が試金石になる。

・ＡＩ投資による金融安定性の懸念は見られない。



＊ゼレンスキー大統領

ウクライナのゼレンスキー大統領は５日、公開書簡の中でロシアのプーチン大統領に対し、戦争終結に向けた和平協議を提案した。ゼレンスキー大統領は書簡で「ウクライナは交渉期間中、全面的な停戦を受け入れる用意がある」と表明。

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