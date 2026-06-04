台湾を訪問したニュージーランドの国会議員4人が、中国政府から中国本土と香港、マカオへの入境を1年間禁止する措置を受けたことが分かりました。

ニュージーランドのメディアによりますと、超党派の国会議員4人は5月、台湾を訪問した後、中国政府から中国本土と香港、マカオへの入境を1年間禁止する措置を受けました。

ニュージーランドの外務省の報道官は4日、国会議員による台湾訪問は数十年にわたる慣行で、政府の「一つの中国」政策と矛盾するものではないとして、外相が、中国側に懸念を伝えるよう職員に指示したと明らかにしました。

これに対し、在ニュージーランド中国大使館は声明で、議員らの台湾訪問について「一つの中国原則に違反し、中国の内政に干渉するものだ」「台湾問題のレッドラインを越える者は結果を伴う」として、措置の正当性を強調しています。

さらに、台湾訪問を謝罪した場合に限り、制裁の緩和や解除を検討する余地があるとしています。

台湾訪問を理由に中国政府がニュージーランドの議員に制裁を科すのは初めてで、両国関係への影響が注目されています。