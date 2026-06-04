14年ぶりとなった6月の台風上陸から一夜明け、きょう、気象庁は九州北部、中国、近畿が梅雨入りしたとみられると発表しました。

「梅雨入り…。あー、嫌ですね。（Q.どんな感じで嫌）洗濯物が乾かない」

気象庁はきょう、「近畿地方が梅雨入りしたとみられる」と発表。観測史上最も早かった去年と比べると、18日遅い梅雨入りとなりました。近畿地方は前線や湿った空気の影響で、向こう1週間、くもりや雨の日が多くなる見込みです。

梅雨入りの発表は、九州北部でも。

長崎市では、道行く子どもが…

「ガチで洋服、びしょ濡れ」

九州北部地方の梅雨入りは去年より19日遅い発表となりましたが、平年並みだということです。

中国地方でも…

記者

「午後2時前の広島市中区、小雨が降ってきました。雨の降り始めのアスファルトのにおいが漂っています」

広島地方気象台はきょう午前、「中国地方が梅雨入りしたとみられる」と発表。平年より2日早い梅雨入りとなりました。

すでに梅雨入りしている九州南部、四国地方を含め、西日本ではすべての地域が梅雨入りしました。