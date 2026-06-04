B1初制覇を成し遂げた長崎ヴェルカ。

3日に長崎市でファン感謝祭を開催し、5000人あまりのブースターと交流しました。

選手たちがVIPボックス席から登場し、ブースター約5400人をスタートから盛り上げます。

長崎市のハピネスアリーナで開催された『超VELCAファン感謝祭』。

イベントで選手たちは「ホワイト」と「ネイビー」の2チームに分かれ対戦しました。

両チームを代表して宣誓したのは狩俣選手と松本選手です。

（狩俣 昌也選手 松本 健児リオン選手）

「どがん相手でも勝ちにいくばい。ばり正々堂々戦い抜くことを誓います」

ピックルボールや、大縄跳びなど5つの競技で勝負し会場を盛り上げました。

チームのマスコットキャラクター『LUCA』の似顔絵を描く種目では、馬場選手と星川選手が対決です。

ここは巧みなのペンタッチを魅せた馬場選手に軍配があがりました。

（ブースター）

「最高でした。見れてよかった。チケット取れてよかった」

（ブースター）

「わちゃわちゃ感が、みんな仲良しなのが伝わってきて楽しかった」

（ブースター）

「選手たちの普段見られない笑顔が見れてすごくよかった」

（ブースター）

「バスケットボールを知らなかったところから、狩俣選手のおかげでバスケットボールを好きになることができた。(狩俣選手を)目に焼きつけてきた」

イベントの最後は、今シーズンで引退する狩俣選手が感謝のメッセージを送りました。

（狩俣 昌也選手）

「みなさんと日本一を共有できることが僕はなによりもうれしい。前よりもパワーアップした長崎、そしてヴェルカをみせてください。今シーズンありがとうございました」