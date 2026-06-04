PS5、新たなソフトウェアアップデートが配信開始。動作の安定性を改善
【PS5：バージョン：26.04-13.40.00】 6月4日 配信開始
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ソニー・インタラクティブエンタテインメントは6月4日、プレイステーション 5（PS5）の新たなシステムソフトウェア「バージョン：26.04-13.40.00」の配信を開始した。
今回のアップデートでは、システムソフトウェアの動作安定性を改善。なお、PS5のシステムソフトウェアは自動でアップデートされるほか、手動でのアップデートも可能となっている。
本日よりPS5®システムソフトウェア バージョン26.04-13.40.00のアップデートを開始しています✨- PlayStation Support JP (@PS_Support_JP) June 4, 2026
アップデートファイルは順次、皆様のお手元に届きます。
お急ぎの方は手動でアップデートをお願いいたします。
💡PS5®のシステムソフトウェアアップデートhttps://t.co/iBqvDzwQgc pic.twitter.com/uNU2OGm3Da
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