【東京都渋谷区】ビストロ「B table」OPEN！スペインやイタリア、フランスの家庭料理やワインを堪能



インタレストは、バランスフットボールとともに、5月22日(金)、東京都渋谷区千駄ヶ谷にビストロ「B table(ビーテーブル)」をオープンした。

「B table」は、サッカーに関わるカルチャーを発信する「BALANCE FOOTBALL CLUB」とのダブルネームプロジェクトとして展開。スペイン・イタリア・フランスなど“食文化が根付く国々の日常の食卓”をテーマに、肩肘張らず、それでいて料理・空間・ワインにはしっかりこだわる、“ちょうど良い贅沢”を楽しめる店舗として誕生した。

店舗は千駄ヶ谷駅・北参道駅エリアに位置。都心で働く人々や地域住民、スポーツ・カルチャー関係者など、多様な人が集う場所を目指す。スポーツ、ファッション、カルチャー、食が自然に交差する場として、千駄ヶ谷という街ならではの空気感を大切にした店舗づくりを行っていくとしている。

店名に込められた想い

「B table」の店名の「B」には、“Balance(バランス)”“Base(原点)”“Borderless(ジャンルに縛られない)”といった意味が込められている。特別な日だけではなく、仕事帰りや友人との食事、一人でワインを楽しむ時間など、日常の中に自然と溶け込む“テーブル”をつくりたいという想いから、「B table」と名付けたという。

前菜からメインまで幅広いメニューを用意



料理は、スペイン・イタリア・フランスの家庭料理やバル文化をベースに構成し、ゼッポリーニ、ブラータチーズ、パンコントマテ、生ハム、炭火焼き料理、パスタなど、馴染みのある料理をベースにしながら、素材や火入れ、盛り付けにこだわったメニューを展開する。

また、ワインとの相性を重視し、少量ずつ楽しめる前菜から、しっかりとしたメイン料理まで幅広く用意。“毎日来ても食べ飽きない”構成を目指している。

約30種類のワインをラインナップ予定

さらに、フランス・イタリアを中心に、アメリカやその他地域を含めた約30種類のワインをラインナップ予定。グラスワインは赤・白だけではなく、スパークリングやオレンジワインも展開し、ワイン初心者でも楽しめるラインナップを意識し、“難しくないワイン体験”を提供する。

落ち着きと温かみを感じられる空間に



店内は、アンティーク調の素材感をベースに、落ち着きと温かみを感じられる空間に設計されている。木の質感を活かしながら、カジュアル過ぎず、高級過ぎない絶妙な暖かさと距離感を演出し、20席規模の小さな店舗だからこそ、料理人との距離感やライブ感も楽しめる、肩肘張らない雰囲気へと仕上げている。

一人でふらっと立ち寄ってワインを楽しむ時間、友人との食事、特別過ぎない記念日など、さまざまなシーンに自然と溶け込む“日常の延長線上にあるレストラン”を目指したとのことだ。

ダブルネームプロジェクトとして誕生した店

「B table」が出店する千駄ヶ谷エリアは、国立競技場や東京体育館など、スポーツとカルチャーが交差する地域として知られている。インタレストでは、JRA馬事公苑内レストラン運営をはじめ、施設利用者や地域住民に向けた食事提供など、“日常の中にある食”をテーマに事業を展開している。

そうした背景のもと、サッカーを中心としたスポーツカルチャーを発信する「BALANCE FOOTBALL CLUB」とのダブルネームプロジェクトとして誕生したのが「B table」だ。

スポーツ、ファッション、カルチャー、食が自然に交差する場として、千駄ヶ谷という街ならではの空気感を大切にし、“都心で働く人たちが自然体で集えるビストロ”として、新たな食の場づくりを目指す。

インタレストが「B table」で目指すもの

運営会社であるインタレストは、JRA馬事公苑内レストラン「rinato kitchen 馬事公苑本店」、渋谷スクランブルスクエアでの惣菜・弁当ブランド「寛 rinato」、沖縄空手会館内「rinato kitchen AGARI Okinawa」など、食を軸とした多様な事業を展開している。

また、東京都世田谷区・馬事公苑では、毎月100人規模の「子どもレストラン」を継続開催するなど、地域交流や食育活動に継続的に推進している。

「B table」でも、“ただ食事をする場所”ではなく、人と人が自然につながるような場所、料理やワインを楽しむだけではなく、日常の中で少し心がほどけるような場所として、多くの人に愛される店舗を目指していく。

この機会に「B table」をチェックしてみては。

■B table

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-21-5 1F

営業時間：18:00〜23:00

定休日：月曜日・火曜日

インタレスト 公式HP：https://rinato-kitchen.com

(ソルトピーチ)