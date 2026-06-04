株式会社Jackery Japanは、「Jackery ポータブル電源 300 New」を6月4日（木）に発売する。ヨドバシカメラやビックカメラなど店頭を中心とした販路限定モデルとなっており、価格は3万2,800円。

容量288Wh、定格出力300Wのポータブル電源。小型・軽量化を図ったとし、業務現場や避難所などへ容易に持ち運べるという。

停電時の瞬断から電子機器を守る「10ミリ秒UPS機能」を新たに搭載した。

バッテリーには、4,000回の充放電サイクルに対応するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。長期保管時の自然放電を抑える独自の技術も備え、災害時向けの長期保管にも適するという。

出力ポートとしてAC出力×2（定格300W/瞬間最大600W）のほか、最大100Wに対応するUSB Type-Cなどを備える。本体の充電は、AC入力により約1時間で80%まで充電できる。

バッテリー容量：288Wh 定格出力：300W 出力ポート：AC×2、USB Type-C（100W）ほか 充電時間（AC）：約1時間（80%） 充放電サイクル：4,000回 外形寸法：231×153×167.7mm 重量：3.7kg