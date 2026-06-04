ZEISS Horizon Anamorphic シリーズ

ZEISSは、シネマ向けアナモフィックレンズの新シリーズ「Horizon Anamorphic」を発表した。35～200mmの全7本で構成され、35mmフルサイズに対応する。価格および発売時期は未定。

水平方向に像を2倍に圧縮して撮影する「2倍スクイーズ」を採用したシネレンズ。編集時にデスクイーズ処理することで、アナモフィックレンズ特有の楕円形のボケ味や、奥行きのある描写を得られるという。

レンズ本体にフォーカスおよびアイリスの電動モーターを内蔵する。これにより外部モーターの取り付けや個別キャリブレーションが不要となる。ARRIおよびPreston製のレンズコントロールシステム（LCS）と互換性を持ち、既存の操作系アイテムをそのまま使用できる。

描写特性はニュートラルを基本とし、フィルターワークやカラーグレーディングに対する親和性を重視した設計としている。専用の「ZEISS Look Tunerバックエレメント」を装着することで、電子スケールの精度を維持したまま、ソフトなコントラストやビンテージ調の描写を加えることも可能。

キャリブレーションデータはすべてレンズ本体に保存される。異なるカメラボディに装着した場合でも一貫した精度を維持する。レンズ本体にはデュアルディスプレイとタッチパネルを備え、フォーカスやアイリスの数値をリアルタイムで確認・操作できる。

レンズ本体にディスプレイとタッチパネルを搭載

フロント外径はすべて114mm、最小絞りはT22で共通している。各モデルの主な仕様は以下の通り。

35mm T2.3

40mm T2.3

50mm T2.3

75mm T2.3

100mm T2.3

150mm T2.3

200mm T2.9

全長：199mm 質量：2.42kg 最短撮影距離：0.79m全長：199mm 質量：2.42kg 最短撮影距離：0.74m全長：199mm 質量：2.57kg 最短撮影距離：0.80m全長：199mm 質量：2.70kg 最短撮影距離：0.99m全長：262mm 質量：3.25kg 最短撮影距離：1.18m全長：262mm 質量：3.10kg 最短撮影距離：1.60m全長：262mm 質量：3.25kg 最短撮影距離：2.22m