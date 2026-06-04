ZEISSからフォーカスモーター内蔵のシネレンズ
ZEISS Horizon Anamorphic シリーズ
ZEISSは、シネマ向けアナモフィックレンズの新シリーズ「Horizon Anamorphic」を発表した。35～200mmの全7本で構成され、35mmフルサイズに対応する。価格および発売時期は未定。
水平方向に像を2倍に圧縮して撮影する「2倍スクイーズ」を採用したシネレンズ。編集時にデスクイーズ処理することで、アナモフィックレンズ特有の楕円形のボケ味や、奥行きのある描写を得られるという。
レンズ本体にフォーカスおよびアイリスの電動モーターを内蔵する。これにより外部モーターの取り付けや個別キャリブレーションが不要となる。ARRIおよびPreston製のレンズコントロールシステム（LCS）と互換性を持ち、既存の操作系アイテムをそのまま使用できる。
描写特性はニュートラルを基本とし、フィルターワークやカラーグレーディングに対する親和性を重視した設計としている。専用の「ZEISS Look Tunerバックエレメント」を装着することで、電子スケールの精度を維持したまま、ソフトなコントラストやビンテージ調の描写を加えることも可能。
キャリブレーションデータはすべてレンズ本体に保存される。異なるカメラボディに装着した場合でも一貫した精度を維持する。レンズ本体にはデュアルディスプレイとタッチパネルを備え、フォーカスやアイリスの数値をリアルタイムで確認・操作できる。
レンズ本体にディスプレイとタッチパネルを搭載
フロント外径はすべて114mm、最小絞りはT22で共通している。各モデルの主な仕様は以下の通り。