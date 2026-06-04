V系バンド・天照が、7年ぶりとなる新作ミニアルバム＆DVD『天翔魂響物語（あまかけるたまゆらものがたり）』を6月5日（金）に発売する。

今作には、CDに「蒼き狼は天を翔ける」「地球の子」「五つの海の物語」「刻の絆」「未来讃頌」「輪廻転生」の全6曲を収録。DVDには「蒼き狼は天を翔ける」「未来讃頌」「刻の絆」3曲の映像作品が収められる。

『天翔魂響物語（あまかけるたまゆらものがたり）』は、地球上に生きるすべての生命の営みと、それが後世へと受け継がれていく壮大なドラマをテーマにした作品。メタルを軸とした力強い楽曲から、壮大なバラード、アコースティック曲まで、天照が持つ多面的な表現が凝縮されている。

7年ぶりの新作という事実はもちろんだが、本作から伝わってくるのは“久々のリリース”という話題性だけではない。大祀（G）が「1日でも永くバンドを続けていきたい」と綴っているように、『天翔魂響物語』には、天照として歩み続けてきた時間と、これからも音を鳴らし続けるための想いが込められている。

また、晃も今作を「7年ぶりの渾身の作品」と表現し、「この時代だからこそ」という言葉を添えて発信している。メンバーそれぞれの言葉からも、本作が単なる新作発表にとどまらず、今の天照として届けるべき作品であることが伝わってくる。

さらに、収録曲「刻の絆」について、大祀は「自然素材のタイムラプスやドローンの撮影から動画編集まで全部自分でやってみた」と制作面にも触れ、「23年前に書いた曲が蘇りました」と明かしている。長い年月を経て再び息を吹き込まれた楽曲が本作に収められていることも、『天翔魂響物語』を語るうえで欠かせない要素だ。

和の美意識や壮大な物語性を音楽へと昇華してきた天照。かつて彼らの音楽に触れていた人にとっては、今もなお進み続けるバンドの姿を再確認するきっかけに。そして初めて天照を知る人にとっても、その独自の世界観へ足を踏み入れる入口となる作品になりそうだ。

本リリースにあわせて、衣装展の開催も決定。5月27日(水)〜6月6日(土)ではライカエジソン大阪店、6月1日(月)〜6月14日(日)ではlittleHEARTS.東京店にて、それぞれ異なる衣装が展示されている。

また、6月6日（土）にライカエジソン大阪店、6月7日（日）に名古屋fiveStars、6月14日（日）にライカエジソン東京店およびlittleHEARTS.東京店でインストアイベントの開催も決定している。6月21日（日）には、EREN YOKOHAMA公演の後にアウトストアイベントの実施も決定している。

さらに天照は、5月31日（日）の目黒LIVE STATION主催3manを皮切りに、南堀江knave、UNLIMITS OSU、高田馬場CLUB PHASE、EREN YOKOHAMA、赤坂アプロなど各地で、ワンマン、アコースティックワンマン、対バン、イベント出演などを精力的に展開。9月6日（日）の西永福JAMでのワンマン公演では、なんと後半19時30分からは入場無料で楽しむことが出来る。是非この機会に、今の天照の音楽に触れていただきたい。

リリース情報

MINI ALBUM & DVD『天翔魂響物語』 発売日：2026年6月5日（金）

品番：MHRD-2004

価格：\4,500

[CD収録曲]

1.蒼き狼は天を翔ける

2.地球の子

3.五つの海の物語

4.刻の絆

5.未来讃頌

6.輪廻転生

[DVD収録曲]

1.蒼き狼は天を翔ける

2.未来讃頌

3.刻の絆

衣装展情報

5月27日(水)〜6月6日(土)

会場：ライカエジソン大阪店

5月27日(水)〜6月6日(土)

会場：littleHEARTS.東京店

インストアイベント情報

2026年6月6日（土）

会場：ライカエジソン大阪店

2026年6月7日（日）

会場：名古屋fiveStars

2026年6月14日（日）

会場：ライカエジソン東京店／littleHEARTS.東京店

アウトストアイベント情報

2026年6月21日（日）

会場：EREN YOKOHAMA

ライブ情報

2026年5月31日（日）

会場：目黒LIVE STATION

2026年6月6日（土）

会場：南堀江knave

2026年6月7日（日）

会場：UNLIMITS OSU

2026年6月20日（土）

会場：高田馬場CLUB PHASE

2026年6月21日（日）

会場：EREN YOKOHAMA

2026年7月25日（土）

会場：赤羽ReNY alpha

2026年7月31日（金）

会場：PALOOZA

2026年8月10日（月）

会場：埼玉会館

2026年8月11日（火）

会場：横浜BAYSIS

2026年8月16日（日）

会場：赤坂アプロ

2026年8月31日（月）

会場：高田馬場CLUB PHASE

2026年9月6日（日）

会場：西永福JAM ※後半（19:30〜）からは入場無料