【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）

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U-19日本代表のDF松本果成（湘南ベルマーレ）が、一矢報いるゴールを挙げた。巧みなボールタッチから冷静にネットを揺らし、ファンから称賛の声が相次いでいる。

U-19日本代表は6月3日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB第2戦で、U-21ポルトガル代表と対戦。前半に2失点、後半に2失点を喫する苦しい展開の中、右センターバックとして途中出場した松本が、72分に一矢報いる。

右CKの流れから二次攻撃に移ると、山下翔大（水戸ホーリーホック）がボールを回収。久保遥夢（名古屋グランパス）が縦パスを差し込み、浅田大翔（横浜F・マリノス）がフリックで流すと、ボールは松本のもとへ渡った。

松本は右足アウトサイドで収めると、右足を警戒した相手DFの逆を突くようにインサイドでボールを引き寄せる。わずかに運び出してコースを作り、最後は右足で冷静に流し込んだ。

ABEMAで解説を務めたサウサンプトンの松木玖生は「（久保の）くさびのパスがすごく良かったですね。浅田選手もいいフリックで背後が見えていました」と崩しの質を評価。同じく解説の坪井慶介氏は「松本は積極性がいいですね。右のセンターバックに入ってこの位置でゴールに絡めている」と松本のプレーを称えた。

するとABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「落ち着いてるなー」「タッチが上手い」「センターバック？」「この攻撃性はいいね」「素晴らしいゴールだわ」「受け手と出し手の双方の意図が噛み合った良いゴール」「U19の松本うま」といった反応が並んでいる。

この試合は1ー4で敗れた日本代表は、グループBで暫定4位に。6月6日には第3戦でU-19カナダ代表と対戦する。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）