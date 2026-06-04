今日4日(木)は九州北部、中国、近畿地方が梅雨入りしました。5日(金)以降も前線が本州の南の海上に延び、すっきりしない天気となるでしょう。7日(日)頃は低気圧や前線の影響で、西日本を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。

熱帯低気圧や前線の影響で7日頃は西日本を中心に警報級の大雨の恐れ

5日(金)以降も本州の南の海上に前線が停滞しやすいでしょう。また、台湾の近くに熱帯低気圧が発生しており、今週末以降は東シナ海を北東へ進む予想です。熱帯低気圧の勢力や進路の予想にはまだ幅がありますが、次第に南西諸島や西日本に近づく恐れがあります。前線に熱帯由来の暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発化する可能性もあります。6日(土)は沖縄や奄美で、雨や風が強まる可能性があります。7日(日)は九州から近畿を中心に雨が強まり、警報級の大雨となる恐れがあります。沿岸部を中心に風も強まるでしょう。8日(月)は関東でも雨が強まる可能性があります。台風6号の影響で大雨となったばかりですが、再び大雨となる恐れがあります。最新の情報にご注意ください。





9日(火)以降は本州付近で晴れるでしょう。沖縄は梅雨空が続きそうです。湿度が高く、ムシムシする日が多いでしょう。

12日以降 蒸し暑い日が多い

12日(金)から13日(土)にかけては北海道から九州では日差しが届くでしょう。14日(日)は本州付近で雨が降りそうです。15日(月)以降は晴れ間も出ますが、雲が多い見込みです。沖縄は雨の降る日が多いでしょう。



最高気温は福岡や大阪、名古屋では真夏日(30℃以上)の日があり、湿気も多く、蒸し暑いでしょう。東京都心や仙台市も26℃前後でムシムシしそうです。



今日4日は九州北部、中国、近畿が梅雨入りしました。広く長雨の季節となり、大雨となる日も増える時期です。側溝の掃除やハザードマップの確認など、大雨に備えておくと良いでしょう。