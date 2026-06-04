照英、自宅にキレイな鳥が激突で驚き！ 娘との動画投稿で救出「恐らく脳震盪を」
タレントの照英が、自身のインスタグラムを更新し、自宅の窓にキレイな鳥が激突したことを報告した。投稿した動画でその時の様子を伝えている。
【動画】自宅に激突したカワセミ！公開された照英の娘が救った映像
定期的に私生活について写真を投稿しているが、今回は「我が家の窓ガラスに、美しく華麗な『カワセミ』が激突してしまい、その後救出致しました 数分後に無事意識を取り戻し、飛び立って行きました…『良かったよ〜！』」と安堵。
救出した経緯も明かし「美しく華麗な『カワセミ』様！恐らく脳震盪をおこし回復する迄、私の体温で落ち着かせ、飛び立つ前までのひととき…わずか5分位であったでおろうか 美しきカワセミ様に触れる事は、人生でこれが最初で最後であろう・・・助けたとは言え感激である。『カワセミブルーの美しさは一生忘れない…』」と説明した、
また、娘とカワセミの動画も投稿し、「愛娘9歳の手の温もりを感じながら、無事に飛び立ちました 『こんな出会いでしたが、カワセミの大大大ファンになりました』」とつづった。
【動画】自宅に激突したカワセミ！公開された照英の娘が救った映像
定期的に私生活について写真を投稿しているが、今回は「我が家の窓ガラスに、美しく華麗な『カワセミ』が激突してしまい、その後救出致しました 数分後に無事意識を取り戻し、飛び立って行きました…『良かったよ〜！』」と安堵。
救出した経緯も明かし「美しく華麗な『カワセミ』様！恐らく脳震盪をおこし回復する迄、私の体温で落ち着かせ、飛び立つ前までのひととき…わずか5分位であったでおろうか 美しきカワセミ様に触れる事は、人生でこれが最初で最後であろう・・・助けたとは言え感激である。『カワセミブルーの美しさは一生忘れない…』」と説明した、
また、娘とカワセミの動画も投稿し、「愛娘9歳の手の温もりを感じながら、無事に飛び立ちました 『こんな出会いでしたが、カワセミの大大大ファンになりました』」とつづった。