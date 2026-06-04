東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7129 高値0.7182 安値0.7127
0.7220 ハイブレイク
0.7201 抵抗2
0.7165 抵抗1
0.7146 ピボット
0.7110 支持1
0.7091 支持2
0.7055 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5861 高値0.5935 安値0.5858
0.5988 ハイブレイク
0.5962 抵抗2
0.5911 抵抗1
0.5885 ピボット
0.5834 支持1
0.5808 支持2
0.5757 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3897 高値1.3899 安値1.3837
1.3980 ハイブレイク
1.3940 抵抗2
1.3918 抵抗1
1.3878 ピボット
1.3856 支持1
1.3816 支持2
1.3794 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7129 高値0.7182 安値0.7127
0.7220 ハイブレイク
0.7201 抵抗2
0.7165 抵抗1
0.7146 ピボット
0.7110 支持1
0.7091 支持2
0.7055 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5861 高値0.5935 安値0.5858
0.5988 ハイブレイク
0.5962 抵抗2
0.5911 抵抗1
0.5885 ピボット
0.5834 支持1
0.5808 支持2
0.5757 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3897 高値1.3899 安値1.3837
1.3980 ハイブレイク
1.3940 抵抗2
1.3918 抵抗1
1.3878 ピボット
1.3856 支持1
1.3816 支持2
1.3794 ローブレイク