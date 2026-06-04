東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7129　高値0.7182　安値0.7127

0.7220　ハイブレイク
0.7201　抵抗2
0.7165　抵抗1
0.7146　ピボット
0.7110　支持1
0.7091　支持2
0.7055　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5861　高値0.5935　安値0.5858

0.5988　ハイブレイク
0.5962　抵抗2
0.5911　抵抗1
0.5885　ピボット
0.5834　支持1
0.5808　支持2
0.5757　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3897　高値1.3899　安値1.3837

1.3980　ハイブレイク
1.3940　抵抗2
1.3918　抵抗1
1.3878　ピボット
1.3856　支持1
1.3816　支持2
1.3794　ローブレイク