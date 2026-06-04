“最強ヒロイン”桃月なしこ、家庭教師役で妄想グラビア 秘蔵カット収録フォトブックも付属
俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこが、『別冊ヤングチャンピオン』7月号（発売中）で表紙と巻頭グラビアを飾った。家庭教師をテーマにしたグラビアで、“なしこたそ”の魅力を存分に詰め込んだ内容となっている。
【別カット】白スーツでスラリ美脚披露する“家庭教師”桃月なしこ
今回の巻頭グラビアでは、桃月が家庭教師役として登場。親しみやすさと大人の魅力をあわせ持つ姿で誌面を彩り、読者の想像をかき立てる世界観を表現している。さまざまなシチュエーションの中で見せる表情や仕草が見どころとなっており、桃月ならではの存在感を発揮している。
さらに付録として、桃月のフォトブックも収録。誌面では掲載しきれなかった秘蔵カットを多数収めており、ファン必携の内容に仕上がった。応募者全員サービスとして桃月のQUOカード企画も実施される。
巻中グラビアには、アイドルグループ「＃Mooove!」で活動する七海りおが登場。現役大学生として活動しながら、グラビア界のスーパールーキーとして注目を集める七海が、フレッシュな魅力と美ボディを披露している。
そのほか誌面では、桃月と七海のチェキプレゼント企画も実施。人気グラビアタレントと注目の新星による豪華なラインアップが実現した。
桃月はゼロイチファミリア所属。グラビアをはじめ、俳優やタレントとしても幅広く活躍しており、その高い人気から“最強ヒロイン”の呼び名で親しまれている。今回の『別冊ヤングチャンピオン』でも、表紙から巻頭グラビア、さらには付録まで、桃月の魅力を余すことなく楽しめる1冊となっている。
【別カット】白スーツでスラリ美脚披露する“家庭教師”桃月なしこ
今回の巻頭グラビアでは、桃月が家庭教師役として登場。親しみやすさと大人の魅力をあわせ持つ姿で誌面を彩り、読者の想像をかき立てる世界観を表現している。さまざまなシチュエーションの中で見せる表情や仕草が見どころとなっており、桃月ならではの存在感を発揮している。
巻中グラビアには、アイドルグループ「＃Mooove!」で活動する七海りおが登場。現役大学生として活動しながら、グラビア界のスーパールーキーとして注目を集める七海が、フレッシュな魅力と美ボディを披露している。
そのほか誌面では、桃月と七海のチェキプレゼント企画も実施。人気グラビアタレントと注目の新星による豪華なラインアップが実現した。
桃月はゼロイチファミリア所属。グラビアをはじめ、俳優やタレントとしても幅広く活躍しており、その高い人気から“最強ヒロイン”の呼び名で親しまれている。今回の『別冊ヤングチャンピオン』でも、表紙から巻頭グラビア、さらには付録まで、桃月の魅力を余すことなく楽しめる1冊となっている。