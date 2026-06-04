2026年4月27日、日経平均株価は史上初めて6万円台に到達した。その上昇を牽引したのは、ファナック、安川電機などフィジカルAI関連株だった。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「日本の勝ち筋は1社の独占ではなく、『大地・OS・身体』の三層を握る産業地図そのものだ。世界はまだ、日本の強さを理解していない」という――。

写真＝iStock.com／quantic69 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／quantic69

■6万円突破は、まだ序章だ

『フィジカルAIの衝撃』（朝日新聞出版）で、私は「日本に第2のエヌビディアは存在しない」という趣旨のことを書いた。

フィジカルAI時代に日本企業が握っているのは、特定の一社の覇権ではない。世界が見落としている、産業地図そのものであるからだ。

2026年4月27日、日経平均株価は終値で初めて6万円台に乗せた（終値6万537円、前週末比＋821円）。2025年10月27日に5万円に達してから、わずか約6カ月の急速な上昇である。6万円突破を後押ししたのは、ファナック、安川電機といったフィジカルAI関連株だった。市場が、ようやくフィジカルAIに本格的な注目を向け始めた瞬間である。

しかし、本稿で伝えたいのは、これがまだ序章にすぎないということだ。なぜなら、市場はまだ、フィジカルAI時代における日本企業の本当の構造的優位を理解していないからである。

■「第二のエヌビディア」探しという投資家最大の罠

多くの投資家がいま、必死で探している。「フィジカルAI時代の第2のエヌビディアは、どの企業か」と。

しかし、本書で繰り返し論じたように、「第2のエヌビディア」を探す発想そのものが、フィジカルAI時代を理解していない。なぜなら、フィジカルAIは、生成AIとは性質の異なる産業だからである。

生成AI時代の主役は、画面の中の知能――巨大言語モデル、クラウド基盤、AI半導体――だった。価値は一極に集中し、エヌビディアが単独で世界の覇権を握ることが可能だった。

しかし、フィジカルAIは違う。AIが現実世界に出てくると、知能そのものよりも、それを支える物理的な基盤と現場の精度が必要になる。1つの衝撃的なデータを提示したい。シミュレーション環境下（RLBench）でのロボットアーム制御の成功率は89.4％に達している。しかし、予測不可能な一般家庭の現実環境におけるタスク成功率は、わずか12％にとどまる。これが、画面の中の知能と、現実世界での実装との越えがたい溝である。

田中道昭『フィジカルAIの衝撃』（朝日新聞出版）

物理世界は固有性と多様性に満ちており、世界中の工場や現場が同じ環境であることはない。気候、規制、産業の文脈は千差万別である。

したがって、フィジカルAIは生成AIのような一極集中型ではなく、複数の層に価値が分散する産業構造を生む。フィジカルAIとは「現実世界の制約を前提とした総合産業」である。各層が互いに依存し合う構造で立ち上がる。

つまり、「第2のエヌビディア」は存在しない。フィジカルAI時代に問われるのは、単一企業の独占ではなく、「層ごとに必要な技術と企業の総体」である。そして、その総体において、日本は世界が見落としている決定的な急所を握っている。

■「トランプ専用機」に乗れたのは2人だけ

「フィジカルAIの転換が始まっている」――この実感を裏付ける決定的な出来事が、2026年に2つあった。

1つは、2026年5月13日の北京である。ドナルド・トランプ大統領の中国訪問には17人の米国CEOが招かれた。しかし、特に異例だったのは、トランプ専用機エアフォースワンに同乗できたのは、わずか2人だけだったということだ。テスラCEOイーロン・マスク、そしてエヌビディアCEOジェンスン・フアン――米中テクノロジー覇権を象徴する2社、合計時価総額7兆ドル超のCEOだけが、大統領の傍らに座ったのである。

アップルのティム・クック、Boeingのケリー・オートバーグ、BlackRockのラリー・フィンク、Goldman Sachsのデビッド・ソロモン――他の15人のCEOは民間機や企業ジェットで個別に北京入りした。

さらに特筆すべきは、ジェンスン・フアンの参加経緯である。当初の同行リストに彼の名はなく、フアン自身も「大統領が発表することは大統領が発表すべきだ」と慎重な姿勢を示していた。ところが彼は土壇場でトランプから直接電話を受け、アラスカ州アンカレッジの給油停止中にエアフォースワンに乗り込んだ。ホワイトハウスがこの事実を公式に確認している。「逆ドタキャン」とも言える、48時間で覆ったこの土壇場の同行は、対中AI戦略を巡る米国内の「対中強硬派」と「実利追求派」の激しい対立の存在をも示唆している。

なぜ、この2人だけが大統領機に乗らなければならなかったのか。

モフェット空港に到着したエアフォースワン（写真＝NASA Ames Research Center / Dominic Hart／PD NASA／Wikimedia Commons）

■米中の差が「実質ゼロ」になった

答えは、その1カ月前にスタンフォード大学が公表した一つの宣言にある。2026年4月、スタンフォード大学Human-Centered AI研究所（HAI）の最新AI Index 2026は、もっとも衝撃的な事実を告げた。「米中のAIモデル性能格差は、実質的に消滅した」――2023年5月時点の17.5〜31.6ポイントから、2026年3月時点でわずか2.7パーセントにまで縮小したのである。米国のAI投資2858億ドルは中国の124億ドルの23倍。にもかかわらず、性能差は実質ゼロになった。

そして、中国はAI特許の69.7％を握り、産業ロボット導入では米国の9倍の速度で進んでいる。中国の年間導入台数は29.5万台、米国は3.42万台。この9倍という導入速度の差が、現実世界での動作データの蓄積量という、フィジカルAI時代に最も価値あるアセットの差を生み出している。

中国EV最大手BYDの王伝福CEOは、こう喝破した。「フィジカルAIとは、知能より先に身体を制御した者が勝つゲームである」と。中国は、ドローンやEVの量産によってモーター、アクチュエータ、バッテリーの身体制御技術を徹底的に磨き上げ、その上に自律知能を搭載するアプローチを採っている。米国の「知能優先」モデルと、中国の「身体優先」モデル――両者の戦略の根本的差異が、いま鮮明になりつつある。

生成AIで米国がもはや一方的に勝つことはできない――この現実を、世界で最も先に理解したのは、米国経営者たちだった。だからこそ、半導体覇権を握るフアンと、量産・自動運転で中国に深く食い込むマスクが、大統領機に同乗する必要があった。

そして、彼らが向かう次の戦場は、生成AIではない。フィジカルAIである。

■「大地・OS・身体」という重要な意味

本書では、フィジカルAIを「大地・OS・身体」の3つの層で読み解いた。

第1の「大地」は、半導体、半導体製造装置、データセンター、電力インフラなど、フィジカルAIが成立する前提条件を提供する層である。米国はエヌビディアという「脳」を作るが、その脳が動くためには「大地」が必要だ。世界中の半導体製造装置の多くが日本企業の技術なしには成立せず、世界トップシェアを誇る東京エレクトロンが象徴的な位置を占める。「計算資本の前提条件を日本企業が握っている」という事実が、ここから浮かび上がる。

第2の「OS」は、現場の運用設計を担う層である。データを束ね、流れを設計し、判断基準を埋め込み、制御と電力を統合する。生成AI時代に米国メガテックが完全に握りきれなかったのが、この層である。なぜなら、現場ごとに固有の制約・規制・文脈があり、汎用AIだけでは現場OSは作れないからだ。地味だが代替しにくく、いったん入り込めば切り替えが難しい、長期的な競争優位の源泉である。

写真＝iStock.com／Happy Kikky ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Happy Kikky

■日本が握る「三層の急所」とは

第3の「身体」は、AIが現実世界に触れる瞬間を担う層である。「動かす・見る・精密化する・人につなげる」という物理実装の全工程を担う。製造現場の最上流データ取得を半世紀かけて独占し、平均年間給与2039万円という驚異的な社員還元を実現するキーエンスは、その象徴例だ。0.1ミリのズレで製品が損壊する物理世界では、こうした精度こそが代替不可能な障壁となる。そして身体層の最終到達点に位置するのが、「人間の身体との融合」を担う領域である。

ここで問うべきは、「日本は何を持っているのか」という問いである。米国はエヌビディアを中核にWFM（世界基盤モデル）という「脳」を持ち、中国はEVやドローンを出自とするヒューマノイドが量産という「規模」を持つ。では、日本は何を持つのか。

その答えが、三層への日本企業の集積である。日本は「人工知能が現実世界に触れる瞬間の全工程」を支える技術と企業の集積を持つ。これは、フィジカルAIという産業において、最終的に価値が発現する領域そのものを押さえているということである。条件が揃い、独自の競争条件が提示できれば、米国や中国を凌駕する可能性すらある。

■「フィジカルAI銘柄20社」は日本の縮図

ここで読者の皆様に、本書のサブタイトル「身体をもった人工知能」に立ち返っていただきたい。フィジカルAIを人体に例えると、日本企業の配置は、驚くほどきれいに「ひとつの生命体」として浮かび上がる。

本書では「フィジカルAI銘柄20社」を選定したが、これは「完璧な銘柄リスト」を提示することが目的ではない。この20社は、日本企業全体の縮図である。20社を通じて、日本企業がフィジカルAIの時代においてどのような構造的ポジションに立っているか――それを示すことが本書の目的である。

【大地】――フィジカルAIが立ち上がるための土壌・栄養

人体に例えるなら、酸素と栄養を全身に供給する循環系である。半導体、半導体製造装置、電子部品、計算・通信インフラ――これらがなければ、どんなに高度なAIモデルも、どんなに精密なロボットも動かない。世界中の最先端半導体は、日本企業の装置と部品なしには量産できない。世界トップシェアを誇る東京エレクトロンが、ここの象徴である。AI半導体の最先端、TSMCもサムスンもインテルも、彼らの技術がなければ次世代チップを生み出せない――それが、日本の「大地」の現実である。

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■米メガテックが掌握できなかった領域とは

【OS】――フィジカルAIを動かす神経系・中枢制御

人体に例えるなら、脳幹と脊髄に相当する。データを束ね、流れを設計し、判断基準を埋め込み、制御と電力を統合する層である。工場の自動化、物流の最適化、エネルギー制御――これらの「現場の運用OS」を握る企業群がここに並ぶ。地味だが、いったん現場に入り込めば切り替えが極めて困難で、長期的な競争優位の源泉となる。生成AI時代に米国メガテックが完全には握りきれなかった層であり、現場ごとに固有の制約・規制・文脈があるため、汎用AIだけでは作れない領域である。

【身体】――AIが現実世界に触れる瞬間を担う4つの機能

ここが本書の核心である。身体層はさらに4つの機能に分解される。「動かす（筋肉）」「見る（五感）」「精密化する（関節）」「人につなげる（身体の拡張・人機融合）」――この4つの機能を全領域でカバーできる国は、世界に日本以外存在しない。

「動かす」層では、産業用ロボットで世界トップクラスのシェアを握る企業群が並ぶ。「見る」層では、製造現場の最上流データ取得を独占するキーエンスが、平均年間給与2039万円という驚異的な社員還元を実現する独自の現場学習ループを完成させている。「精密化する」層では、0.1ミリのズレで製品が損壊する物理世界において、世界シェア首位の精密制御企業群が代替不可能な障壁を築いている。

■競争ではなく、共に働く

そして、身体層の最終到達点が、「人につなげる」層である。装着型サイボーグを開発するサイバーダインは、2026年3月期第2四半期において、国内外の15社からの引き合いに対応している。フィジカルAIの行き着く先は「産業の効率化」ではなく「人間の身体との融合」である――これが本書第5章の結論として立ち上がる構造である。

東京エレクトロンから始まり、サイバーダインで終わる――半導体という大地から始まった話が、最終的に人間の身体との融合に到達する。

本書で重要なのは、20社が単なる「AIで恩恵を受ける企業リスト」ではないということだ。この20社は、フィジカルAIという産業地図の中で、日本企業全体がどこに立っているかを示す縮図である。重要なのは、競争することではなく、いかに共に働くかである。この構造が有機的に結びついたとき、日本は米国や中国に対して決して劣位にあるわけではない。むしろ、フィジカルAIという「人工知能が現実世界に触れる瞬間の全工程」において、日本は決定的な急所を握っているのだ。

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■下請けで終わるか、OSを握るのか

ただし、この潜在力は自動的には発揮されない。日本企業に問われる真の課題は明確である。「身体」と「OS」を結合できるかである。

日本の製造業の歴史的な「敗戦パターン」は、優れた部品や単体ロボット（身体）を供給することには成功したものの、それらを束ねてデータとオペレーションを一元管理する「プラットフォームOS」を海外勢（米国のメガテックやドイツのシーメンス等）に牛耳られ、マージンの低い下請け・ハードウェア供給会社へと転落することであった。身体だけ供給する者は、サプライチェーンの一部で終わる。OSを握る者が、現場の支配権と長期収益を握る。

日本企業に求められるのは、自前主義を捨てる勇気である。汎用的なWFMを否定せず、その上に自社の運用知を積み上げ、「特化身体×特化OS」を構築できるかが鍵を握る。身体設計とOS設計の結合こそ、日本企業の勝ち筋である。

そして、これは企業の課題にとどまらない。フィジカルAIは、エネルギー、生産、物流、医療、防衛までを制御する技術であり、それを握る者が秩序を作る。米国がフィジカルAIに巨額投資を続け、中国がロボティクスを国家戦略に据える理由も、ここにある。日本が「身体」の設計を握れば、地政学的にも不可欠な存在になれる。握れなければ、実装国で終わる。

■地図は揃った、あとは覚悟だけ

2026年4月27日の日経平均6万円台到達。フィジカルAI関連株が日本市場の歴史的節目を作った。しかし、これはまだ序章だ。なぜなら、市場はまだ、本書で論じた「20社が1つの生命体を成す」という構造を理解していないからである。多くの投資家は依然として「次に来るAI銘柄はどれか」「第2のエヌビディアはどの企業か」と探している。

しかし、本稿のメッセージはまったく違う。日本の勝ち筋は、特定の一社ではない。20社が連動する産業地図そのものが、世界が真似できない日本の急所なのだ。

フィジカルAIは10年単位の構造変化である。設計国になるか、実装国で終わるか――その分岐は2030年ではなく、いまの意思決定にある。日本の産業の真価が問われる10年が、始まっている。

2026年5月13日、北京で米国経営者たちが習近平と会談していたその瞬間、世界の戦場はすでに変わっていた。生成AIから、フィジカルAIへ。そして、その新しい戦場では、米国も中国も持っていない「最後の急所」を、日本だけが握っている。

それが、東京エレクトロンから始まり、サイバーダインで終わる――日本のフィジカルAI銘柄20社が描く、世界で唯一の産業地図である。

フィジカルAIの勝敗は、どの企業が勝つかではない。どの国が、大地・OS・身体を統合した産業地図を描けるかで決まる。

東京エレクトロンからサイバーダインまで――日本はすでに、その地図を持っている。あとは、その地図を使う覚悟があるかどうかだ。

世界はまだ、日本の強さを理解していない。問題は、日本自身もまだ理解していないことである。

私が『フィジカルAIの衝撃』で描いた未来は、すでに始まっている。

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田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

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（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）