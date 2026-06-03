日経225先物：3日22時＝250円安、6万8310円
3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万8310円と急落。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては92.13円安。出来高は3923枚となっている。
TOPIX先物期近は3976ポイントと前日比25ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68310 -250 3923
日経225mini 68325 -230 94434
TOPIX先物 3976 -25 7116
JPX日経400先物 36150 -295 256
グロース指数先物 763 +1 175
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3976ポイントと前日比25ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.2ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 68310 -250 3923
日経225mini 68325 -230 94434
TOPIX先物 3976 -25 7116
JPX日経400先物 36150 -295 256
グロース指数先物 763 +1 175
東証REIT指数先物 売買不成立
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