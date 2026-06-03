　3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万8310円と急落。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては92.13円安。出来高は3923枚となっている。

　TOPIX先物期近は3976ポイントと前日比25ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.2ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 68310　　　　　-250　　　　3923
日経225mini 　　　　　　 68325　　　　　-230　　　 94434
TOPIX先物 　　　　　　　　3976　　　　　 -25　　　　7116
JPX日経400先物　　　　　 36150　　　　　-295　　　　 256
グロース指数先物　　　　　 763　　　　　　+1　　　　 175
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース