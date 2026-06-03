多次元制御機構よだか、1stフルアルバム『LAPLACEL』収録詳細発表＋インストアイベント開催決定
多次元制御機構よだかが7月1日、1stフルアルバム『LAPLACEL』をリリースする。同アルバムの収録曲が発表となった。
アルバム『LAPLACEL』には、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダスト・エウレカ」、多次元制御機構よだかとして初めて制作した楽曲「夜間飛行」、インディーズ時代のシングル曲「スピン」に加え、こちらもインディーズ時代の人気曲「ヒーロー」「飛鯨五十二号」の再録音源の他、ライブで先行披露していた「あらすじ」など全12曲が収録される。“ちょっとふしぎな、日本語ロック。” をキャッチコピーに掲げるメロディと “多次元制御機構よだか節”を感じさせる歌詞が随所に散りばめた1枚に仕上げられた。
リリース形態は初回生産限定盤と通常盤の2種類。初回生産限定盤付属のライブCDには、3月に東京・LIQUIDROOMで行ったメジャーデビュー後初の単独公演＜RADIATE＞のライブ音源が、アンコールまで全編収録される。
アルバムリリースを記念して開催されるインストアイベントは、7月1日に東京・タワーレコード吉祥寺パルコ店、7月5日に愛知・HMV栄店、7月11日に大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店にて、アコースティックミニライブとサイン会が実施される。詳細はレーベルサイトおよび各実施店舗サイトにて。
多次元制御機構よだかは、9月より東名阪を回るアルバムリリース記念ツアー＜多次元制御機構よだか
TOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞を開催する。
■1stフルアルバム『LAPLACEL』
2026年7月1日(水)リリース
予約リンク：https://TF.lnk.to/MCMyodaka_1stAL
【初回生産限定盤(3CD)】TFCC-81194〜81196 / \5,500(税込)
【通常盤(CD)】TFCC-81197 / \3,300(税込)
▼Disc 1 収録曲
01.オデッセイ
02.サイダー・アンドロメダ
03.スターダスト・エウレカ
※TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』オープニングテーマ
04.夜間飛行
05.デスクトップ
06.DRAGON STOMACH
07.ヒーロー
08.OXIDE
09.スピン
10.あらすじ
11.飛鯨五十二号
12.コズミック・キャデラック
▼Disc 2 ※初回生産限定盤付属LIVE CD収録内容
＜多次元制御機構よだか単独公演「RADIATE」＞at LIQUIDROOM 2026.03.16
・ハイウェイ・ラピスラズリ
・システムオールグリーン
・ヒーロー
・飛鯨五十二号
・INTERNET LIVING DEAD
・蛞蝓
・スターダスト・エウレカ
・時空怪盗
▼Disc 3 ※初回生産限定盤付属LIVE CD収録内容
＜多次元制御機構よだか単独公演「RADIATE」＞at LIQUIDROOM 2026.03.16
・稲の妻
・スピン
・あらすじ
・ミルキーウェイ・トラフィック
・夜間飛行
・天國
・曲名
・オデッセイ
・或星
・夜間飛行
●法人別予約特典
・タワーレコード(オンライン含む／一部店舗除く)：オリジナルピック
・楽天ブックス：缶バッジ
・セブンネットショッピング：サコッシュ
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・応援ショップ：ポストカード
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※応援ショップ対象店舗は後日店名掲載いたします。
※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。
※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。
■1stフルアルバム『LAPLACEL』発売記念リリースイベント
出演：多次元制御機構よだか
内容：アコースティックミニライブ＆CDジャケットサイン会
※ライブは林ソロの弾き語りを予定
【東京】
7月01日(水) タワーレコード吉祥寺パルコ店 屋上イベントスペース
19:00〜 (集合18:40〜 / フリー入場 18:50〜)
※開始時間は前後する場合があります。
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka/news/detail/7204
【愛知】
7月05日(日) HMV栄店
17:00〜(集合16:40〜 / フリー入場 16:50〜)
※開始時間は前後する場合があります。
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka/news/detail/7205
【大阪】
7月11日(土) タワーレコード梅田NU茶屋町店
15:00〜(集合14:40〜 / フリー入場 14:50〜)
※開始時間は前後する場合があります。
詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka/news/detail/7206
■＜多次元制御機構よだかTOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞
09月26日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
09月27日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
10月09日(金) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
open18:15 / start19:00
▼チケット
スタンディング4,800円(ドリンク代別途要)
■ライブ／イベント出演情報
＜SOVA × CLUBQue presents「下北制御機構NIGHT、発進！！！」＞
6月05日(金) 東京・下北沢CLUB QUE
▼出演
・LIVE：多次元制御機構よだか｜throwcurve｜少年キッズボウイ
・弾き語り：林直大
・DJ：林直大｜田淵智也｜鈴木浩之｜木暮栄一(the band apart)｜ナカムラリョウ (throwcurve)｜マスザワヒロユキ｜大仏ブラザーズ(ヨッシー／TKC)｜BtoB
・TALK：林直大＆田淵智也
＜SAKAE SP-RING 2026＞
6月06日(土)-07日(日) 愛知県
※多次元制御機構よだかは6月7日（日）17:00〜 NAGOYA CLUB QUATTROに出演
＜TTT FRIENZY! vol.1＞
6月12日(金) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
出演：多次元制御機構よだか / NELKE / 田淵智也と新潟(O.A.)
＜YATSUI FESTIVAL！2026＞
6月20日(土)-21日(日) 東京都
※多次元制御機構よだかは6月21日(日)19:30〜 Spotify O-Crestに出演
＜JOIN ALIVE 2026＞
7月18日(土)-19日(日) 北海道・いわみざわ公園
※多次元制御機構よだかは7月19日(日)17:05〜 NEO WALTZステージに出演
＜MURO FESTIVAL 2026＞
7月25日(土)-26日(日) 神奈川・横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
※多次元制御機構よだかは7月26日(日)に出演
＜MONSTER baSH 2026＞
8月22日(土)-23日(日) 香川県 国営讃岐まんのう公園
※多次元制御機構よだかは8月22日(土)に出演
関連リンク
◆多次元制御機構よだか オフィシャルサイト
◆多次元制御機構よだか レーベルサイト