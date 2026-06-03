多次元制御機構よだかが7月1日、1stフルアルバム『LAPLACEL』をリリースする。同アルバムの収録曲が発表となった。

アルバム『LAPLACEL』には、メジャーデビューEPの表題曲「オデッセイ」、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スターダスト・エウレカ」、多次元制御機構よだかとして初めて制作した楽曲「夜間飛行」、インディーズ時代のシングル曲「スピン」に加え、こちらもインディーズ時代の人気曲「ヒーロー」「飛鯨五十二号」の再録音源の他、ライブで先行披露していた「あらすじ」など全12曲が収録される。“ちょっとふしぎな、日本語ロック。” をキャッチコピーに掲げるメロディと “多次元制御機構よだか節”を感じさせる歌詞が随所に散りばめた1枚に仕上げられた。

リリース形態は初回生産限定盤と通常盤の2種類。初回生産限定盤付属のライブCDには、3月に東京・LIQUIDROOMで行ったメジャーデビュー後初の単独公演＜RADIATE＞のライブ音源が、アンコールまで全編収録される。

アルバムリリースを記念して開催されるインストアイベントは、7月1日に東京・タワーレコード吉祥寺パルコ店、7月5日に愛知・HMV栄店、7月11日に大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店にて、アコースティックミニライブとサイン会が実施される。詳細はレーベルサイトおよび各実施店舗サイトにて。

多次元制御機構よだかは、9月より東名阪を回るアルバムリリース記念ツアー＜多次元制御機構よだか

TOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞を開催する。

■1stフルアルバム『LAPLACEL』

2026年7月1日(水)リリース

予約リンク：https://TF.lnk.to/MCMyodaka_1stAL

【初回生産限定盤(3CD)】TFCC-81194〜81196 / \5,500(税込)

【通常盤(CD)】TFCC-81197 / \3,300(税込)

▼Disc 1 収録曲

01.オデッセイ

02.サイダー・アンドロメダ

03.スターダスト・エウレカ

※TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』オープニングテーマ

04.夜間飛行

05.デスクトップ

06.DRAGON STOMACH

07.ヒーロー

08.OXIDE

09.スピン

10.あらすじ

11.飛鯨五十二号

12.コズミック・キャデラック

▼Disc 2 ※初回生産限定盤付属LIVE CD収録内容

＜多次元制御機構よだか単独公演「RADIATE」＞at LIQUIDROOM 2026.03.16

・ハイウェイ・ラピスラズリ

・システムオールグリーン

・ヒーロー

・飛鯨五十二号

・INTERNET LIVING DEAD

・蛞蝓

・スターダスト・エウレカ

・時空怪盗

▼Disc 3 ※初回生産限定盤付属LIVE CD収録内容

＜多次元制御機構よだか単独公演「RADIATE」＞at LIQUIDROOM 2026.03.16

・稲の妻

・スピン

・あらすじ

・ミルキーウェイ・トラフィック

・夜間飛行

・天國

・曲名

・オデッセイ

・或星

・夜間飛行



●法人別予約特典

・タワーレコード(オンライン含む／一部店舗除く)：オリジナルピック

・楽天ブックス：缶バッジ

・セブンネットショッピング：サコッシュ

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・応援ショップ：ポストカード

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。

※応援ショップ対象店舗は後日店名掲載いたします。

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

※一部対象外の店舗もありますので、特典の有無に関しては直接、各店にお問い合わせください。

■1stフルアルバム『LAPLACEL』発売記念リリースイベント

出演：多次元制御機構よだか

内容：アコースティックミニライブ＆CDジャケットサイン会

※ライブは林ソロの弾き語りを予定

【東京】

7月01日(水) タワーレコード吉祥寺パルコ店 屋上イベントスペース

19:00〜 (集合18:40〜 / フリー入場 18:50〜)

※開始時間は前後する場合があります。

詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka/news/detail/7204

【愛知】

7月05日(日) HMV栄店

17:00〜(集合16:40〜 / フリー入場 16:50〜)

※開始時間は前後する場合があります。

詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka/news/detail/7205

【大阪】

7月11日(土) タワーレコード梅田NU茶屋町店

15:00〜(集合14:40〜 / フリー入場 14:50〜)

※開始時間は前後する場合があります。

詳細：https://www.toysfactory.co.jp/artist/mcm_yodaka/news/detail/7206

■＜多次元制御機構よだかTOUR 2026 “LAPLACEL: ALL PLACE.”＞

09月26日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

09月27日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

10月09日(金) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

open18:15 / start19:00

▼チケット

スタンディング4,800円(ドリンク代別途要)

■ライブ／イベント出演情報

＜SOVA × CLUBQue presents「下北制御機構NIGHT、発進！！！」＞

6月05日(金) 東京・下北沢CLUB QUE

▼出演

・LIVE：多次元制御機構よだか｜throwcurve｜少年キッズボウイ

・弾き語り：林直大

・DJ：林直大｜田淵智也｜鈴木浩之｜木暮栄一(the band apart)｜ナカムラリョウ (throwcurve)｜マスザワヒロユキ｜大仏ブラザーズ(ヨッシー／TKC)｜BtoB

・TALK：林直大＆田淵智也 ＜SAKAE SP-RING 2026＞

6月06日(土)-07日(日) 愛知県

※多次元制御機構よだかは6月7日（日）17:00〜 NAGOYA CLUB QUATTROに出演 ＜TTT FRIENZY! vol.1＞

6月12日(金) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE

出演：多次元制御機構よだか / NELKE / 田淵智也と新潟(O.A.) ＜YATSUI FESTIVAL！2026＞

6月20日(土)-21日(日) 東京都

※多次元制御機構よだかは6月21日(日)19:30〜 Spotify O-Crestに出演 ＜JOIN ALIVE 2026＞

7月18日(土)-19日(日) 北海道・いわみざわ公園

※多次元制御機構よだかは7月19日(日)17:05〜 NEO WALTZステージに出演 ＜MURO FESTIVAL 2026＞

7月25日(土)-26日(日) 神奈川・横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場

※多次元制御機構よだかは7月26日(日)に出演



＜MONSTER baSH 2026＞

8月22日(土)-23日(日) 香川県 国営讃岐まんのう公園

※多次元制御機構よだかは8月22日(土)に出演