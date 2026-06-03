八木海莉が、新曲を本日配信リリースした。

本作は、2025年に始動したエレクトロユニット「八木海莉⚡電音遊戯」での制作を通じて、音楽性の幅を広げた八木海莉が改めてソロに立ち返ってリリースとなった新たな狼煙となる楽曲。これまでライブでは披露されてきたが音源としてはリリースされておらず、アレンジをiri「Wonderland」や、imase「NIGHT DANCER」を手がけたESME MORIを迎えて、ついにリリースとなった。

さらに、「color」のリリックビデオも公開された。タイトルにも通じるように、美しいグラデーションの朝焼けのような空と海の景色が溶け合いながら、伸び伸びと歌う八木海莉の姿をシンプルに捉えた、そこに漂う空気や感情、時間の流れが滲み出てくるような映像に仕上がっているとのこと。

https://youtu.be/GWRBaoy4m7c

新たなアーティスト写真や、ジャケット、映像などのビジュアルは、数々の映像を手掛けるクリエイター・秋山七星がトータルのアートディレクションを担当。

なお八木海莉は、9月5日に東京・渋谷DUOでバースデーライブを開催予定。チケットも販売中なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「color」

2026年6月3日（水）配信リリース

配信：https://kmu.lnk.to/color

作詞・作曲：八木海莉 八木海莉 編曲：ESME MORI ▼Art Work

Art Director: Nanase Akiyama

Photographer: Kazuki Murata

Stylist: Yuya Nakajima

Hair & Makeup: Mayumi Shiraishi

Producer: Upcoming Imoto ▼Lyric Video

Director: Nanase Akiyama

Stylist: Yuya Nakajima

Producer: Upcoming Imoto ▼『color』楽曲シェアキャンペーン

6/3（水）18:00〜6/17（水）23:55の対象期間にApple Music、Spotifyから『color』をXにて、「#八木海莉_color」を付けてシェアした方の中から抽選で八木海莉直筆メッセージ付きポストカードをプレゼント

◾️ライブ情報

＜八木海莉 ONE-MAN LIVE 2026 in TAIPEI＞

2026年8月30日（日）

会場：CLAPPER STUDIO

start 18:00 ＜-The 5th Live-【八木海莉 Birthday Live -24-】＞

2026年9月5日（土）

会場：渋谷duo MUSIC EXCHANGE

open 17:00 / start 17:30

チケット：http://eplus.jp/yagikairi26/