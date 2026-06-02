◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日０―３ソフトバンク（２日・バンテリンドーム）

中日は今季５度目の完封負けで３連敗となった。ソフトバンクの先発・大津に７回１死まで完全投球を許し、二塁すら踏めなかった。０―３の７回１死、田中がチーム初安打となる左前打で完全試合を阻止したが、代打の福永が左飛、４番・細川が遊飛に倒れて、得点にはつながらなかった。３月２９日の広島戦（マツダ）では栗林に７回まで完全に抑えられ、１人しか走者を出せなかった。２０１１年以来、１５年ぶりとなるシーズン２度目の１安打完封負けとなった。

先発したマラーは６回３失点で今季３敗目。被安打９と再三のピンチを背負いながらも粘りの投球を見せたが、１０４球の熱投が報われなかった。この日、約２か月ぶりに１軍昇格した勝野が７回に登板し、３人でピシャリ。最速１５５キロで２者連続三振を奪うなど、明るい材料もあった。

４連勝で名古屋に乗り込んできたソフトバンクの勢いを止められず、仕切り直しのホーム６連戦は痛い黒星発進。借金は今季ワーストの１５に迫る１４となり、またもやリーグ最下位脱出のチャンスを逃した。