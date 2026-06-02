中国の電動二輪・三輪車に海外進出ブーム、世界各地に人気広がる

中国で今、日常的に使われる電動二輪車や農作業で使用される電動三輪車の海外進出ブームが起きています。東南アジアや欧州の街角から、南米の農村や北米の農場にまでその人気は広がっています。中国税関の統計によると、2025年の中国製電動二輪車の年間輸出量は2670万台を超え、輸出額は68億2900万ドル（約1兆907億円）に達し、前年から着実に増加しています。

2024年末、米国のあるインフルエンサーが義父へのクリスマスプレゼントとして中国製の電動三輪車を購入して贈りました。「バックします。ご注意ください」という警告音が地元で大きな注目を集め、その動画は複数のプラットフォームでバイラルヒットとなりました。東部の江蘇省無錫市で、記者がこの電動三輪車を生産するメーカーを取材しました。責任者の倪暁峰氏は「米国のインフルエンサーの動画のおかげで、多くの販売店から注文が寄せられるようになった。2025年の販売台数は以前の倍になった」と話しました。

中国国内では、一般的な電動三輪車の価格は2000〜5000元（約4万7000〜11万8000円）ですが、欧米市場では3000〜6000ドル（約47万9000〜95万8000円）で販売されています。海外では価格が一般的に2〜8倍に跳ね上がります。江蘇省徐州市豊県の電動車産業パークでは、チリから遠路はるばる訪れたバイヤーであるオマル氏が関連の電動車を試乗していました。同氏は「地元には坂道や未舗装路が多い」と説明し、さらに「チリ政府が2035年までにすべての輸入車両の電動化を目標に掲げていることから、電動貨物車は地元の農家にとって必需品になると見込んでいる」と語りました。（提供/CGTN Japanese）