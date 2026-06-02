「人生初めてに近いレベル」 大目玉のバンカーショットに翻弄された女子プロが悪戦苦闘を振り返り！
天本ハルカが自身のインスタグラムを更新。「ちょこっと ここ最近のおはなしを」と記すと、この2週間の大会で経験した難しい大目玉のバンカーショットについて投稿した。
【写真】脱出成功！ 難しいバンカーショットに挑んだ天本ハルカの連続写真（全5枚）
投稿で公開された写真は前々週の「ブリヂストンレディス」、大雨のため途中で中止が決定した2日目に撮られたものだ。カッパを着込んだ天本はグリーンを狙ってナイスショットを放ったものの「バンカー斜面に突き刺さって、目玉になって」と苦しい展開。それでも思い切り打ち込んだバンカーショットでフワリとボールを浮かせ、脱出に成功した。「この時は奇跡のようなリカバリーショットでパーを拾ったんですね」とプレーを振り返った。ちなみにこの日にプレーをした選手の中では、天本だけがアンダーパーをマークしていた。ところが週が変わって「リゾートトラスト レディス」になっても難しいバンカーショットは続いた。「今週も、またまた2日目に大風の中で バンカー行っちゃった〜と思ったら ぜーんぶ大目玉になっちゃって」「1つはもうほぼボール見えてないってくらいで」と嘆いていた。「ちょっと…そんな事ある？こんな高確率は初めてすぎる…って思いました。笑」「目玉に好かれちゃったな、完全に」と、もはや天本自身も笑うしかなかった様子だ。「最近、目玉焼きが好きになったからかな？…そんなわけないよね」。今週は「ヨネックスレディス」に参戦予定だが「もしバンカーに入っちゃっても また目玉かな…ってドキドキさせないでほしいです」という願い事を記していた。投稿の後にはハッシュタグを添えて「#本当にすごかった」「#こんなの人生初めてに近いレベル」「#少しは上手くなったかな？」「#来週からは良い事あるよね」と続けて、あらためてこの2週間に見舞われたバンカーショットの難しさを強調していた。投稿を見たファンからは「次はバンカーからのチップインの練習を」「そこからパーをキープする神業を発揮するのが、天本プロの凄さですね」「目玉焼きは健康的ですが、バンカーの目玉はメンタルやられます」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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