開催：2026.6.2

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 4 - 1 [ドジャース]

MLBの試合が2日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとドジャースが対戦した。

Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するドジャースの先発投手はエメ・シーハンで試合は開始した。

3回表、3番 フレディ・フリーマン 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 ARI 0-1 LAD

6回裏、9番 トミー・トロイ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 1-1 LAD

7回裏、4番 ノーラン・アレナド 初球を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 2-1 LAD

8回裏、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 4-1 LAD

試合は4対1でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのテイラー・クラークで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はドジャースのエメ・シーハンで、ここまで3勝2敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、1勝4敗15Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、3安打、0打点、打率は.289となっている。

ここまでDバックスは32勝27敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ドジャースは38勝22敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 13:56:22 更新