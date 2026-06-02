★人気テーマ・ベスト１０

１ 半導体

２ 宇宙開発関連

３ 量子コンピューター

４ 人工知能

５ データセンター

６ 蓄電池

７ フィジカルＡＩ

８ セラミックコンデンサー

９ 半導体製造装置

１０ 電子部品



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「量子コンピューター」が３位にランクインした。



世界的に生成ＡＩ市場が急拡大途上にあり、我々の日常にもＡＩの存在が一段と浸透している。その発信源であるＡＩサーバーの増設が必須で、これらを設置するデータセンターへの投資が加速している。ＡＩ全盛時代に半導体インフラの重要性が強く意識され世界各国の市場で半導体関連株に投資資金が激しく流入しているのは周知の通りである。ただ、膨大な演算に必要なリソースは、たとえスーパーコンピューターであっても賄い切れず、更にコンピューター稼働時に発現する電力問題も悩みの種となっている。



そこで改めてマーケットの熱視線が注がれているのが量子コンピューターの存在だ。コンピューターは「０もしくは１」という２進法による普遍的な動作原理によって動かされており、これは最先端のスーパーコンピューターであっても変わりはない。だが、量子コンピューターのコンセプトは、この常識とされる領域を大きく逸脱している。量子力学を導入し、ひとつの量子が「０であり、かつ１でもある」という重ね合わせの原理を応用することで、これまでとは桁違いのパフォーマンスを上げることを可能とした。また、同時に消費電力も劇的に削減することができる。



ここ米国株市場ではＩＢＭ＜IBM＞の株価が急騰している。前日の米国株市場でも同社株は７．６％高と値を飛ばし、上場来高値圏を舞う展開となった。背景には同社が早くから傾注する量子コンピューター事業の成長性に改めてスポットライトが当たったことがある。東京市場でも、ここにきて同関連株に位置付けられる銘柄群が相次いで株価を動意させている。今後はＡＩ・半導体関連と並び同テーマが脚光を浴びる機会も多くなりそうだ。



関連銘柄としては、富士通<6702.T>、ＮＥＣ<6701.T>、日立製作所<6501.T>などの大手ＩＴ企業のほか、ＮＴＴ<9432.T>なども積極的な取り組みで知られている。また、早い段階から同分野に布石を打つフィックスターズ<3687.T>や、光電子増倍管及び光半導体など光技術を基盤に量子分野への知見も豊富な浜松ホトニクス<6965.T>、量子デバイスの制御や信号検出などの研究領域で重要な低雑音信号処理技術を有するエヌエフホールディングス<6864.T>。このほか、ＨＰＣシステムズ<6597.T>、テラスカイ<3915.T>、ＱＤレーザ<6613.T>、オキサイド<6521.T>、グリッド<5582.T>、シンデン・ハイテックス<3131.T>なども折に触れ投資資金の物色ターゲットとして、マーケットで注目を浴びるケースが多い。



出所：MINKABU PRESS